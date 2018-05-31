Семейный врач: будешь есть парацетамол - заболеешь раком

- Очередной пациентке центра Теллискиви навязывали гомеопатию
- Гнойное воспаление уха лечили рисованием человечков и зернышками
- Департамент собирает информацию от пострадавших
“Знаешь, Терье, призрак ходит по Европе, и этот призрак – рак. Будешь дальше есть парацетамол, заболеешь раком и ты”. Очередная пациентка семейного врача из медицинского центра Теллискиви рассказывает, как семейный врач Урве Притс после отказа от гомеопатических препаратов стала запугивать ее онкологией и как в центре занимаются незаконной продажей лекарств.
Когда 50-летняя Терье (имя изменено) несколько лет назад обратилась в медцентр с обычной вирусной инфекцией, семейный врач Урве Притс спросила, какие лекарства она принимала. Терье перечислила средства, большей частью "образцово" природных, однако среди них был и чай от гриппа, содержавший парацетамол. Услышав, что Терье употребляла лекарство, не относящееся к альтернативной медицине, Притс проникновенно взглянула ей в глаза и сказала: "Знаешь, Терье, призрак ходит по Европе и этот призрак – рак. Будешь и дальше есть парацетамол, у тебя тоже будет рак".
Когда просьбы выписать лекарство посильнее не помогли, Притс позвонил муж Терье: “Черт, о чем вы думаете? Выпишите правильные лекарства. Это ненормально”.
Хотя такая угроза напугала Терье, в своем враче она окончательно разочаровалась позже, когда не получила лечение воспаленного уха. Три года назад она обратилась к семейному врачу с так называемой морской болезнью на земле, из-за которой ей было трудно вставать. “Я еще не понимала, что со мной: вставать не могла и меня постоянно тошнило”, - рассказывает Терье. Поначалу Притс поставила диагноз возрастной “звон в ушах”, с которым она посоветовала бороться, выполняя повороты головы.
Потребовала лекарство
Но боль все усиливалась. Правое ухо Терье три недели было заложено. “Я, 48-летний человек, в прямом смысле слова плакала в постели от боли в ухе”, - вспоминает она. Семейный врач Притс выписывала ей только гомеопатические препараты, лечебное действие которых научно не доказано. Терье, по ее словам, трижды попросила врача выписать антибиотики. Воспаление уха, конечно, не всегда лечат с помощью антибиотиков, но если за барабанной перепонкой уже виден гной, без них не обойтись.
В результате воспаления уха у Терье теперь устойчивое ухудшение слуха. В ее правом ухе свистит. Терье благодарит удачу, что не вышло еще хуже.
Когда просьбы выписать лекарство посильнее не помогли, Притс позвонил муж Терье: “Черт, о чем вы думаете? Выпишите правильные лекарства. Это ненормально”. Только тогда врач согласилась выписывать антибиотик амоксциллин и направила Терье к отоларингологу. Женщина вспоминает, как Притс объявила ей осуждающим тоном, что "она (врач-специалист) сразу выпишет антибиотики".
Текущий из уха гной считается медицинским осложнением. У врача-специалиста, естественно, выяснилось, что ощущение морской болезни было вызвано воспалением и поднявшимся из-за этого давлением, а не звоном в ушах, как предположила Притс. “Мое воспаление уха три недели не лечили и, если бы я сама не потребовала нормальных лекарств и направления к врачу-специалисту, мучения длились бы еще дольше”, - вспоминает Терье.
Зернышки в пакетике
В результате воспаления уха у Терье теперь устойчивое ухудшение слуха. В ее правом ухе свистит, и Терье благодарит судьбу, что не вышло еще хуже. "Слава богу, что у меня было воспаление уха, а не что-то более серьезное", - содрогается она, вспоминая о Керту, которая из-за действий врача в том же центре потеряла почку.
“Она нарисовала мне лежащего в постели человечка и сказала, что воспаление возникло, поскольку вода из тела перетекла в мою голову»
Терье утверждает также, что в центре семейных врачей Теллискиви ей продавали лекарства. По закону это запрещено, дело расследует Департамент здравоохранения. "Какие-то зернышки с окончанием “-хель”, точно не помню. В пакетике давали около 20 зернышек", - рассказала она. По ее словам, Притс пишет на бумажке название лекарства, которое необходимо выкупить в регистратуре за наличные: "Помню, что с этим всегда были проблемы, потому что я не носила с собой наличных".
Терье и не подозревала, что такая продажа незаконна. "Когда приходишь в такой вежливый центр семейных врачей, ты не подозреваешь, что там занимаются чем-то незаконным. Я поняла это только тогда, когда прочитала статью в Postimees на прошлой неделе", - сказала Терье. По ее словам, гомеопатические препараты хранили в небольшом помещении рядом с регистратурой, где были и картотеки с историями болезни пациентов.
"Она нарисовала мне лежащего в постели человечка и сказала, что воспаление возникло, поскольку вода из тела перетекла в мою голову», - рассказывает Терье. Это ее не убедило. Когда она усомнилась в профессионализме семейного врача, Притс вытащила дипломы, которыми она доказывала свою компетентность в области гомеопатии.
Пациентка стала ходить к Притс еще в 1995 году, т.е. в том же году, когда был открыт центр семейных врачей Теллискиви. Это время она вспоминает лишь хорошими словами. Ее сыну было тогда четыре года и он постоянно подхватывал какие-то болячки. Все заболевания они лечили у Притс. Если не подходил один антибиотик, сразу выписывали второй. "Она прекрасный человек, готовый посочувствовать – каким и должен быть настоящий семейный врач", - говорит Терье.
Внезапный поворот
Терье описывает, что в какой-то момент в мышлении Притс как будто произошел щелчок, после которого она стала советовать только гомеопатию. Это, по словам Терье, могло случиться около десять лет назад. "В какой-то момент она изменилась. Возникло ощущение, что с человеком что-то случилось. Нельзя же так внезапно менять убеждения", - вспоминает она. Семейный врач стала, по словам Терье, все более настойчиво рекомендовать гомеопатические препараты.
По закону необщепризнанные методы профилактики или лечения можно применять лишь в том случае, если обычные методы сулят немного, пациент оповещен о сути метода и возможных последствиях и выразил свое согласие на применение метода.
"Нет, нет! Абсолютно нет!" – ответила Терье на вопрос, объясняла ли ей Притс хоть раз, что представляет собой гомеопатия. До понятия "гомеопатия" она дошла сама, дома. Терье также утверждает, что альтернативное лечение Притс предлагала ей как единственно возможный вариант. "Время от времени я хожу на иглоукалывание, и это помогает. Но к семейному врачу я прихожу не за альтернативной медициной", - говорит она.
Терье ничего не имеет против гомеопатии. Однако она усматривает проблему в том, что традиционная и альтернативная медицина смешиваются без ведома пациента. "Я прищнаю гомеопатию, но семейный врач не может быть одновременно еще и гомеопатом. Для этого он должен был бы открыть свою клинику и предлагать соответствующие услуги”, - считает она. Теперь Терье предпочитает не ходить к семейному врачу и брать платные номерки к врачу-специалисту. "Когда специалист по трудовому здравоохранению недавно направил меня с давлением к семейному, я не пошла. Там я помощи не получу", - заявила Терье.
Рассказать свою историю ее побудила статья о Керту, опубликованная в Postimees. Терье надеется предупредить таким образом людей, чтобы они не доверяли слепо семейным врачам. Она не обращалась с подозрением на врачебную ошибку к экспертной комиссии по качеству медицинских услуг. «Типичный эстонец страдает один в уголке. К свистку в ухе в конце концов привыкаешь», - пояснила она.
С прошлого вторника, когда стали известны два нарушения закона в центре семейных врачей Теллискиви – продажа лекарств и реклама альтернативной медицины – Postimees получил больше сообщений о покупке лекарств и возможных ошибках в лечении, чем Департамент здравоохранения. Департамент ждет информации от всех, у кого есть претензии к центру семейных врачей Теллискиви. При расследовании департамент может опираться на конкретные случаи, относительно которых собираются доказательства и выслушиваются показания подателя заявления.