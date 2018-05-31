Семейный врач: будешь есть парацетамол - заболеешь раком

“Она нарисовала мне лежащего в постели человечка и сказала, что воспаление возникло, поскольку вода из тела перетекла в мою голову»

Терье утверждает также, что в центре семейных врачей Теллискиви ей продавали лекарства. По закону это запрещено, дело расследует Департамент здравоохранения. "Какие-то зернышки с окончанием “-хель”, точно не помню. В пакетике давали около 20 зернышек", - рассказала она. По ее словам, Притс пишет на бумажке название лекарства, которое необходимо выкупить в регистратуре за наличные: "Помню, что с этим всегда были проблемы, потому что я не носила с собой наличных".

Терье и не подозревала, что такая продажа незаконна. "Когда приходишь в такой вежливый центр семейных врачей, ты не подозреваешь, что там занимаются чем-то незаконным. Я поняла это только тогда, когда прочитала статью в Postimees на прошлой неделе", - сказала Терье. По ее словам, гомеопатические препараты хранили в небольшом помещении рядом с регистратурой, где были и картотеки с историями болезни пациентов.

"Она нарисовала мне лежащего в постели человечка и сказала, что воспаление возникло, поскольку вода из тела перетекла в мою голову», - рассказывает Терье. Это ее не убедило. Когда она усомнилась в профессионализме семейного врача, Притс вытащила дипломы, которыми она доказывала свою компетентность в области гомеопатии.

Пациентка стала ходить к Притс еще в 1995 году, т.е. в том же году, когда был открыт центр семейных врачей Теллискиви. Это время она вспоминает лишь хорошими словами. Ее сыну было тогда четыре года и он постоянно подхватывал какие-то болячки. Все заболевания они лечили у Притс. Если не подходил один антибиотик, сразу выписывали второй. "Она прекрасный человек, готовый посочувствовать – каким и должен быть настоящий семейный врач", - говорит Терье.

Внезапный поворот

Терье описывает, что в какой-то момент в мышлении Притс как будто произошел щелчок, после которого она стала советовать только гомеопатию. Это, по словам Терье, могло случиться около десять лет назад. "В какой-то момент она изменилась. Возникло ощущение, что с человеком что-то случилось. Нельзя же так внезапно менять убеждения", - вспоминает она. Семейный врач стала, по словам Терье, все более настойчиво рекомендовать гомеопатические препараты.

По закону необщепризнанные методы профилактики или лечения можно применять лишь в том случае, если обычные методы сулят немного, пациент оповещен о сути метода и возможных последствиях и выразил свое согласие на применение метода.