Картина дня: смертельное ДТП, гражданство Анвельта и очередной скандал в медцентре Теллискиви

Попавшая под машину 14-летняя девочка скончалась в больнице

Жизнь 14-летней девочки, которая попала под машину в поселке Насва на Сааремаа в прошлый четверг, к сожалению, не удалось спасти. Читайте далее...

В Европе начали арестовывать активы "Газпрома"

В Швейцарии начали арестовывать активы российской энергетической корпорации "Газпром" в рамках принудительного взыскания по арбитражным разбирательствам с "Нафтогазом Украины". Об этом сообщил в Facebook, коммерческий директор украинской госкомпании Юрий Витренко. Читайте далее...

Трамп решил объявить торговую войну Европе

Администрация президента США Дональда Трампа может уже 31 мая ввести пошлины на ввоз изделий из стали и алюминия из Евросоюза. Об этом сообщила в среду, 30 мая, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Читайте далее...

Гражданство Анвельта заставляет государство проглотить свои слова

Когда год назад Андрес Анвельт помог решить Ильме Кренстрем проблему с гражданством, он едва ли мог предположить, что через год и его собственное гражданство станет предметом общественной дискуссии. Читайте далее...

Сбившего на пешеходном переходе мальчика 82-летнего мужчину не стали лишать водительских прав

Утром 16 августа прошлого года Кристи позвонил ее девятилетний сын Лаури. Мальчик спросил разрешения сходить в находящийся недалеко от дома магазин. Следующий звонок маме поступил уже из полиции – часа через полтора часа после аварии. Читайте далее...

Собираетесь в ближайшие дни на шашлыки? Узнайте, почему вашим планам не суждено сбыться

С четверга на всей территории Эстонии вводится режим повышенной пожароопасности, в связи с чем в лесах запрещено разводить костры. Читайте далее...

Мобильный оператор: в этих двух европейских странах пользуйтесь телефоном осмотрительно

Вот уже больше года, как на территории Европейского экономического сообщества отменен внутренний роуминг, и некоторые ошибочно полагают, что теперь можно неограниченно пользоваться разговорной связью и интернетом повсюду в Европе. Но это не так: в двух странах Старого Света действуют прежние условия – и это может обернуться весьма существенными издержками. Читайте далее...

Финансовая инспекция Великобритании обнаружила в центре Таллинна гнездо мошенников

На прошлой неделе Финансовая инспекция Великобритании отправила связанное с эстонским предприятием международное предупреждение, в котором говорилось, что дела зарегистрированного в Таллинне по адресу Роозикрантси предприятия GCC Investering не в порядке. Читайте далее...

Фото и видео: Лавров встретился с Ким Чен Ыном - тот поинтересовался здоровьем товарища Путина

Главы МИД РФ Сергей Лавров, который прибыл в Пхеньян для переговоров с руководством КНДР, встретился с лидером республики Ким Чен Ыном. Читайте далее...

Европейский суд назначил Литве огромный штраф: в стране действовала тайная тюрьма ЦРУ