чт, 31.05.2018
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Поливочные системы могут оставить жителей Виймси без воды

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ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

В Viimsi Vesi поступили жалобы о слабом давлении воды в кране. По этой причине жителям было разослано напоминание о том, что питьевая вода не предназначена для полива, сообщает ERR.ee.

По словам члена правления Viimsi Vesi Рауля Ванема, лимит воды ограничен и вода может закончиться. "Резкий спрос на использование воды может спровоцировать попадание морской воды в буровые колодцы. По этой причине нельзя увеличить лимит используемой воды", - сказал Ванема.

"При поливе парников или грядок много воды не нужно. Однако я слышал, что поливают траву и даже яблони. Поливая помидоры и огурцы, много воды не тратиться, но если поливочные системы работают постоянно, то вода расходуется в огромных количествах", - добавил Ванема.

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