Поливочные системы могут оставить жителей Виймси без воды

По словам члена правления Viimsi Vesi Рауля Ванема, лимит воды ограничен и вода может закончиться. "Резкий спрос на использование воды может спровоцировать попадание морской воды в буровые колодцы. По этой причине нельзя увеличить лимит используемой воды", - сказал Ванема.

"При поливе парников или грядок много воды не нужно. Однако я слышал, что поливают траву и даже яблони. Поливая помидоры и огурцы, много воды не тратиться, но если поливочные системы работают постоянно, то вода расходуется в огромных количествах", - добавил Ванема.