Российские футболисты просят денег у Путина

По информации издания и Lenta.ru, игроки собираются написать письмо на имя Путина, а также обратиться в суды всех инстанций, чтобы вернуть деньги, которые им задолжал клуб.

Отмечается, что задолженность «Тосно» перед игроками составляет в среднем три-четыре месяца. Футболисты в минувшем сезоне лишь два раза получали премиальные. Спортсменам не выплачивали квартирные и бонусы по контрактам, а также не были начислены премиальные за победу в Кубке России.

30 мая по итогам заседания апелляционного комитета Российского футбольного союза «Тосно» не получил лицензии для участия в первенстве Футбольной национальной лиги. Теперь клуб намерен пройти процедуру лицензирования Профессиональной футбольной лиги.