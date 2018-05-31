чт, 31.05.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Российские футболисты просят денег у Путина

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

Футболисты клуба «Тосно» намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой урегулировать финансовую ситуацию в команде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания и Lenta.ru, игроки собираются написать письмо на имя Путина, а также обратиться в суды всех инстанций, чтобы вернуть деньги, которые им задолжал клуб.

Отмечается, что задолженность «Тосно» перед игроками составляет в среднем три-четыре месяца. Футболисты в минувшем сезоне лишь два раза получали премиальные. Спортсменам не выплачивали квартирные и бонусы по контрактам, а также не были начислены премиальные за победу в Кубке России.

30 мая по итогам заседания апелляционного комитета Российского футбольного союза «Тосно» не получил лицензии для участия в первенстве Футбольной национальной лиги. Теперь клуб намерен пройти процедуру лицензирования Профессиональной футбольной лиги.

9 мая «Тосно» обыграл курский «Авангард» в финале Кубка России со счетом 2:1. Однако из-за финансовых трудностей клуб не получил право сыграть на групповом этапе Лиги Европы.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ