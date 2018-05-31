чт, 31.05.2018
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Ратас: надо быть готовыми к прекращению спецпланировки целлюлозного завода в Тарту

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ФОТО: Tairo Lutter

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что общественность должна быть готова к возможному решению правительства прекратить спецпланировку целлюлозного завода в Тарту. Однако Ратаса беспокоит то, какой сигнал на будущее этот шаг даст предпринимателям, передает Rus.err.ee.

"Теперь, когда два коалиционных партнера, с которыми мы вместе инициировали эту планировку, решили ее пересмотреть, я тоже к этому готов. Надо провести заседание кабинета министров, после чего решить, какие есть возможности", – сказал Ратас.

По его словам, прекращение спецпланировки даст сигнал предпринимателям, что под давлением общественного мнения спецпланировка может быть прекращена без углубления в обстоятельства дела. 

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