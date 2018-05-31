Ратас: надо быть готовыми к прекращению спецпланировки целлюлозного завода в Тарту
31 мая 2018 г., 14:58
Премьер-министр Юри Ратас сказал, что общественность должна быть готова к возможному решению правительства прекратить спецпланировку целлюлозного завода в Тарту. Однако Ратаса беспокоит то, какой сигнал на будущее этот шаг даст предпринимателям, передает Rus.err.ee.
"Теперь, когда два коалиционных партнера, с которыми мы вместе инициировали эту планировку, решили ее пересмотреть, я тоже к этому готов. Надо провести заседание кабинета министров, после чего решить, какие есть возможности", – сказал Ратас.
По его словам, прекращение спецпланировки даст сигнал предпринимателям, что под давлением общественного мнения спецпланировка может быть прекращена без углубления в обстоятельства дела.