Вопрос читателя: нужно ли отрабатывать 30 дней в связи с уходом на пенсию?

Закон о трудовом договоре не предусматривает выход на пенсию как отдельное основание для прекращения трудовых отношений. Это означает, что и выходящий на пенсию человек должен при прекращении трудовых отношений следовать исходящим из Закона о трудовом договоре положениям. Работник может прекратить трудовые отношения в связи с чрезвычайными обстоятельствами или по собственному желанию. Поскольку выход на пенсию не является для работника неожиданностью, то речь не идет о чрезвычайных обстоятельствах и трудовые отношения в таком случае прекращаются планово, то есть по собственному желанию.