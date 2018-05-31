Вопрос читателя: нужно ли отрабатывать 30 дней в связи с уходом на пенсию?

«Нужно ли отрабатывать 30 дней в связи с уходом на пенсию?» - спрашивает читательница Rus.Postimees Елена Лийвак.
Отвечает руководитель консультационной службы Трудовой инспекции Кайре Саареп:
Закон о трудовом договоре не предусматривает выход на пенсию как отдельное основание для прекращения трудовых отношений. Это означает, что и выходящий на пенсию человек должен при прекращении трудовых отношений следовать исходящим из Закона о трудовом договоре положениям. Работник может прекратить трудовые отношения в связи с чрезвычайными обстоятельствами или по собственному желанию. Поскольку выход на пенсию не является для работника неожиданностью, то речь не идет о чрезвычайных обстоятельствах и трудовые отношения в таком случае прекращаются планово, то есть по собственному желанию.
О прекращении трудовых отношений по собственному желанию работник должен известить работодателя минимум за 30 календарных дней. Для этого нужно подать письменное заявление. Если работник сообщает о своем желании менее чем за 30 дней, у работодателя появляется право требовать компенсацию, по меньшей мере, за обозначенное время.
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