Жители Эстонии обеспокоены: за окном моей спальни снимает дрон — что делать?

Несмотря на то, что дроны способны приближать камеры гораздо ближе к месту назначения, чем это смогли бы сделать люди-фотографы, исходя из защиты личных данных, к беспилотным летательным аппаратам применяются те же самые правила фото- и видеосъемки, как и при использовании обычных фото- и видеокамер.

«Важно разделять, с какой целью происходит запись. Например, к фото- или видеосъемкам в личных целях — в случае, если записи не публикуются — общие постановление и законы защиты личных данных ЕС не применяются», - сказала Postimees представитель Инспекции по защите данных Маарья Кирсс.

Инспекции по защите данных составила руководство для использования дронов с камера, из которого следует то же самое.

То есть героев съемки следует оповещать и спрашивать разрешения только в том случае, если запись планируют публиковать и снимаемые люди явно узнаваемы.

Положения Закона о защите личных данных не действуют, если человек снимает в личных целях. Съемка в личных целях означает, что человек может неважно где, что и по какой причине снимать, не оповещая никого об этом и не спрашивая ни у кого разрешения. Но это не дает право распространять материалы за пределы семьи и публиковать их (например, добавлять записи в интернет).