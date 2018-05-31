Жители Эстонии обеспокоены: за окном моей спальни снимает дрон — что делать?

В соцсетях часто появляются возмущенные сообщения об очередном дроне с камерой на чужом участке или за окнами квартиры. Но какую защиту в этих случаях предлагают обеспокоенным людям эстонские законы?
Несмотря на то, что дроны способны приближать камеры гораздо ближе к месту назначения, чем это смогли бы сделать люди-фотографы, исходя из защиты личных данных, к беспилотным летательным аппаратам применяются те же самые правила фото- и видеосъемки, как и при использовании обычных фото- и видеокамер.
«Важно разделять, с какой целью происходит запись. Например, к фото- или видеосъемкам в личных целях — в случае, если записи не публикуются — общие постановление и законы защиты личных данных ЕС не применяются», - сказала Postimees представитель Инспекции по защите данных Маарья Кирсс.
Инспекции по защите данных составила руководство для использования дронов с камера, из которого следует то же самое.
То есть героев съемки следует оповещать и спрашивать разрешения только в том случае, если запись планируют публиковать и снимаемые люди явно узнаваемы.
Положения Закона о защите личных данных не действуют, если человек снимает в личных целях. Съемка в личных целях означает, что человек может неважно где, что и по какой причине снимать, не оповещая никого об этом и не спрашивая ни у кого разрешения. Но это не дает право распространять материалы за пределы семьи и публиковать их (например, добавлять записи в интернет).
Если записи не были сделаны в личных целях и в них есть узнаваемые люди, условия меняются. «Что касается вопросов оповещения или получения согласия, ждем вступления в силу Закона о защите личных данных. Как раз мы предложили более точно отрегулировать этот вопрос в законе», - отметила Кирсс.