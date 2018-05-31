Фото: таможенная проверка на Нарвском погранпункте будет проходить в 50 раз быстрее

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Об этом BNS сообщил пресс-секретарь ведомства, напомнив, что наряду с аппаратурой досмотра в Нарве, аналогичные стационарные установки были размещены на погранпунктах Койдула и Лухамаа. Еще две мобильные установки были приобретены — одна для Нарвского шоссейного погранпункта и другая — для проверок на территории Эстонии.

По словам генерального директора департамента Вальдура Лайда, рентгеновские установки таможенного досмотра помогают сократить время на проведение проверок на границе в среднем в 50 раз.

«Уже работающие установки к этому времени полностью окупили затраченные на них инвестиции, они помогли как выявить контрабанду, так и ускорить процедуру проверки на границе, - пояснил Лайд. - С технологической точки зрения это самые современные устройства, которые позволят пограничным пунктам в Эстонии стать самыми эффективными в Европе».