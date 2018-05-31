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Фото: Tesla врезалась в полицейскую машину

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Tesla врезалась в полицейский автомобиль.

ФОТО: Twitter

В американском штате Калифорния электромобиль Tesla въехал в автомобиль полиции. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, в момент аварии электромобиль был на автопилоте. Электрокар врезался в машину полиции, которая была припаркована на обочине дороги, пишет Газета.ру.

Как отмечается, в результате инцидента водитель Tesla получил незначительные травмы. Ранее сообщалось, что в штате Юта электромобиль Tesla на автопилоте врезался в пожарную машину.

Система автопилота Tesla использует радар, камеры с 360-градусной видимостью и датчиками для обнаружения близлежащих автомобилей и объектов. Система позволяет электромобилю автоматически менять полосу движения, парковаться и избегать столкновений.

Однако, представители компании неоднократно предупреждали владельцев электромобилей Tesla, что при использовании автопилота они все равно должны быть внимательны и следить за дорогой.

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