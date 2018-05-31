Фото: Tesla врезалась в полицейскую машину

По данным портала, в момент аварии электромобиль был на автопилоте. Электрокар врезался в машину полиции, которая была припаркована на обочине дороги, пишет Газета.ру.

This morning a Tesla sedan driving outbound Laguna Canyon Road in “autopilot” collides with a parked @LagunaBeachPD unit. Officer was not in the unit at the time of the crash and minor injuries were sustained to the Tesla driver. #lagunabeach #police #tesla pic.twitter.com/7sAs8VgVQ3 — Laguna Beach PD PIO (@LBPD_PIO_45) May 29, 2018

Как отмечается, в результате инцидента водитель Tesla получил незначительные травмы. Ранее сообщалось, что в штате Юта электромобиль Tesla на автопилоте врезался в пожарную машину.

Система автопилота Tesla использует радар, камеры с 360-градусной видимостью и датчиками для обнаружения близлежащих автомобилей и объектов. Система позволяет электромобилю автоматически менять полосу движения, парковаться и избегать столкновений.