Игорь Манг хочет расторгнуть договор об аренде скандально известной квартиры в Ласнамяэ

Вопрос об оправданности предоставления Мангу муниципальной квартиры подняли, когда стало известно, что он принимает в ней клиентов в качестве астролога, а на самом деле живет в другом месте. Кроме того, ряд женщин обвиняет Манга в сексуальных домогательствах, полиция в этой связи возбудила дело о проступке.