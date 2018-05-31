Игорь Манг хочет расторгнуть договор об аренде скандально известной квартиры в Ласнамяэ

Оказавшийся в центре скандалом о сексуальных домогательствах астролог Игорь Манг хочет расторгнуть договор об аренде муниципальной квартиры.
«Департаменту городского имущества поступило сообщение, что Игорь Манг хочет расторгнуть договор об аренде жилого помещения и в ближайшее время подаст соответствующее заявление», - сообщил BNS пресс-секретарь Таллинна Тоомас Пирн.
Горуправа приняла решение выделить Игорю Мангу муниципальное жилье в доме на улице Меэлику в 2015 году. Оплата аренды муниципальной квартиры составляет 1,76 евро за квадратный метр.
Вопрос об оправданности предоставления Мангу муниципальной квартиры подняли, когда стало известно, что он принимает в ней клиентов в качестве астролога, а на самом деле живет в другом месте. Кроме того, ряд женщин обвиняет Манга в сексуальных домогательствах, полиция в этой связи возбудила дело о проступке.