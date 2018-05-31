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  • Игорь Манг хочет расторгнуть договор об аренде скандально известной квартиры в Ласнамяэ

Игорь Манг хочет расторгнуть договор об аренде скандально известной квартиры в Ласнамяэ

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ФОТО: Toni Läänsalu

Оказавшийся в центре скандалом о сексуальных домогательствах астролог Игорь Манг хочет расторгнуть договор об аренде муниципальной квартиры.

«Департаменту городского имущества поступило сообщение, что Игорь Манг хочет расторгнуть договор об аренде жилого помещения и в ближайшее время подаст соответствующее заявление», - сообщил BNS пресс-секретарь Таллинна Тоомас Пирн.

Горуправа приняла решение выделить Игорю Мангу муниципальное жилье в доме на улице Меэлику в 2015 году. Оплата аренды муниципальной квартиры составляет 1,76 евро за квадратный метр.

Вопрос об оправданности предоставления Мангу муниципальной квартиры подняли, когда стало известно, что он принимает в ней клиентов в качестве астролога, а на самом деле живет в другом месте. Кроме того, ряд женщин обвиняет Манга в сексуальных домогательствах, полиция в этой связи возбудила дело о проступке.

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