Галерея: пехотное подразделение Эстонии отправилось в Афганистан

Ядро служащего в Афганистане контингента состоит из 30 служащих минометного и противотанкового взвода роты поддержки Скаутского батальона, кроме них в операции также участвует команда поддержки, сообщил главный штаб Сил обороны. Подразделением командует лейтенант Аллар Олеск.

«Ключевые слова афганистанской миссии — сохранение постоянной готовности и профессионализм даже в кажущейся мирной ситуации, поскольку регион преимущественно спокойный, но острые конфликты могут возникать внезапно. В таких ситуациях каждый военный должен быть в состоянии самостоятельно принимать быстрые и правильные решения», - сказал глава штаба Скаутского батальона майор Тынис Метьер, провожая военнослужащих, и добавил, что, поскольку основные задачи связаны с сопровождением участвующих в дипломатических встречах высокого уровня гостей, эстонские военнослужащие будут визитной карточкой страны.