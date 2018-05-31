Открытый чемпионат Франции по теннису: Юрген Зопп вновь показал класс!
31 мая 2018 г., 16:22
В четверг, 31 мая, во втором раунде Открытого чемпионата Франции по теннису первая ракетка Эстонии Юрген Зопп (ATP 136) одержал победу над бельгийцем Рубеном Бемельмансом (ATP 110) - 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.
Таким образом, Юрген Зопп впервые в карьере выходит в третий раунд турнира Большого шлема.
В третьем раунде ему предстоит встретиться с 22-летним немцем Максимилианом Мартерером, который в мировом рейтинге занимает 70-е место. Зопп и Мартерер ранее не встречались.
Скорее всего, игра состоится послезавтра, точное время еще не определено.