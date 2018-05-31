Открытый чемпионат Франции по теннису: Юрген Зопп вновь показал класс!

Таким образом, Юрген Зопп впервые в карьере выходит в третий раунд турнира Большого шлема.

В третьем раунде ему предстоит встретиться с 22-летним немцем Максимилианом Мартерером, который в мировом рейтинге занимает 70-е место. Зопп и Мартерер ранее не встречались.