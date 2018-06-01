Галерея: зачем нужно красить стены в белый цвет

Белый цвет в оформлении интерьеров нынче особенно популярен. Он несет в себе легкость, свежесть и даже свободу. Будучи поклонником белого цвета, вы можете без особых усилий за несколько дней полностью изменить внешний вид своей комнаты, даже если ремонт уже сделан, а мебель — куплена. Стоит только покрасить стены в чистый белый цвет, и интерьер моментально преобразится.

Не может обойтись без белых стен и такой популярный сейчас скандинавский стиль. Тем, кто любит простоту, порядок и стремится к совершенству, на выручку придет белая краска. Этим вы словно даете сигнал окружающему миру: именно здесь все очень понятно, лаконично и без лишних сложностей. Простой интерьер, логичная расстановка предметов и ничего лишнего.

Если в интерьере вы больше всего цените пространство и освещенность и всегда стремитесь использовать их по максимуму, белый цвет стен станет для вас незаменимым помощником. Не нравится абсолютно белый - покрасьте стены очень светлым тоном какой-нибудь пастельной краски — бледно-розовой или светло-серой, матовой или полуматовой, и они моментально оживят и зрительно увеличат вашу комнату.