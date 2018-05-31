Стало известно, когда Керсти Кальюлайд переедет в Нарву
31 мая 2018 г., 16:40
Переезд Керсти Кальюлайд в Нарву приобрел конкретные временные рамки: президент будет находиться в пограничном городе последнюю неделю августа и первую неделю сентября, а также вторую и четвертую неделю ноября, передает ERR со ссылкой на советника президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ.
В конце прошлого года президент Керсти Кальюлайд пообещала, что осенью на месяц переедет в Нарву и в качестве рабочего места будет использовать театральный комплекс Vaba Lava.
Однако театральный комплекс будет готов лишь 1 декабря, поэтому пока не ясно, где президент будет работать в Нарве.
Керсти Кальюлайд ранее говорила, что своим временным переездом хочет показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву.