Стало известно, когда Керсти Кальюлайд переедет в Нарву

Переезд Керсти Кальюлайд в Нарву приобрел конкретные временные рамки: президент будет находиться в пограничном городе последнюю неделю августа и первую неделю сентября, а также вторую и четвертую неделю ноября, передает ERR со ссылкой на советника президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ.