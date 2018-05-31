«Воскресший» журналист Бабченко опасается новых покушений

Проживающий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко, спецоперацию по предотвращению убийства которого устроила Служба безопасности Украины (СБУ) путем инсценировки, заявил, что опасается новых попыток покушения через пару месяцев.
После того как выяснилось, что Бабченко жив, журналист разместил несколько постов в своем Facebook, пишет NEWSru. В частности, 31 мая он выразил опасения за свою жизнь. «Значит, пара месяцев у тебя точно есть до того момента, пока ты не начнешь заново параноить - началась на тебя охота опять или нет. По-моему, это будет лучшая пара месяцев за последние годы моей жизни», – написал он.
«Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет? Я постараюсь это сделать. Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года», – отметил также журналист.
«Хотел тут написать пост о хранителях морали, которые недовольны тем, что я как-то неправильно по их мнению не умер», – написал Бабченко, и вместо поста о скорбящих предложил всем делиться «мемасиками» на тему его возвращения в мир живых.
Во вторник, 29 мая, средства массовой информации со ссылкой на полицию сообщили, что журналиста, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, на лестничной клетке его дома застрелил киллер. Затем власти Украины подтвердили информацию об этом. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об «убийстве» Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить реальное покушение на журналиста.
СБУ задержала предполагаемого организатора покушения на Бабченко и опубликовала видео его задержания. Задержанного пока называют условно «Г.», на записи его лица не видно. Также СБУ представила первое доказательство подготовки убийства Бабченко, выложив видео с фрагментом разговора между организатором и исполнителем покушения. Между тем адвокат подозреваемого в организации покушения на журналиста Евгений Солодко уже заявил о давлении со стороны следствия.
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала в своем Facebook известие о том, что Бабченко жив, «лучшей новостью», но отметила, что «в историю был заложен пропагандистский эффект». При этом генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.
В соцсетях мнения интернет-пользователей по теме «воскрешения» Бабченко также разделились. Некоторые искренне радуются тому, что журналист жив, другие считают крайне некорректным заставлять многих людей скорбеть и оплакивать его.
В Кремле инсценировку убийства Бабченко назвали странной историей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил при этом, что правоохранительные органы Украины должны ответить за свои слова о предполагаемой причастности Москвы к подготовке убийства журналиста.