«Воскресший» журналист Бабченко опасается новых покушений

После того как выяснилось, что Бабченко жив, журналист разместил несколько постов в своем Facebook, пишет NEWSru. В частности, 31 мая он выразил опасения за свою жизнь. «Значит, пара месяцев у тебя точно есть до того момента, пока ты не начнешь заново параноить - началась на тебя охота опять или нет. По-моему, это будет лучшая пара месяцев за последние годы моей жизни», – написал он.

«Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет? Я постараюсь это сделать. Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года», – отметил также журналист.

«Хотел тут написать пост о хранителях морали, которые недовольны тем, что я как-то неправильно по их мнению не умер», – написал Бабченко, и вместо поста о скорбящих предложил всем делиться «мемасиками» на тему его возвращения в мир живых.

Во вторник, 29 мая, средства массовой информации со ссылкой на полицию сообщили, что журналиста, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, на лестничной клетке его дома застрелил киллер. Затем власти Украины подтвердили информацию об этом. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об «убийстве» Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить реальное покушение на журналиста.

СБУ задержала предполагаемого организатора покушения на Бабченко и опубликовала видео его задержания. Задержанного пока называют условно «Г.», на записи его лица не видно. Также СБУ представила первое доказательство подготовки убийства Бабченко, выложив видео с фрагментом разговора между организатором и исполнителем покушения. Между тем адвокат подозреваемого в организации покушения на журналиста Евгений Солодко уже заявил о давлении со стороны следствия.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала в своем Facebook известие о том, что Бабченко жив, «лучшей новостью», но отметила, что «в историю был заложен пропагандистский эффект». При этом генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.

В соцсетях мнения интернет-пользователей по теме «воскрешения» Бабченко также разделились. Некоторые искренне радуются тому, что журналист жив, другие считают крайне некорректным заставлять многих людей скорбеть и оплакивать его.