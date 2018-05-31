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Пярнуский фестиваль откроют Элина Нечаева и Неэме Ярви

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На Пярнуском фестивале в 2017 году.

ФОТО: Каупо Киккас

С 5 по 11 августа в Пярну пройдет ежегодный летний международный фестиваль классической музыки, на открытии которого будет солировать Элина Нечаева в сопровождении оркестра под руководством Неэме Ярви. Также в рамках фестиваля состоится мировая премьера нового произведения Юри Рейнвере, а заключительный концерт даст старт турне Эстонского фестивального оркестра под управлением Пааво Ярви, который затем отправится в Гамбург и Лондон на международный ежегодный музыкальный фестиваль BBC Proms.  

Пярнуский музыкальный фестиваль – один из самых известных международных фестивалей классической музыки, которые проводятся в Эстонии. Фестиваль объединяет «Академию Ярви», проводящую мастер-классы для музыкантов, концертную программу высочайшего уровня и выступления Эстонского фестивального оркестра, действующего под руководством Пааво Ярви. В качестве флагмана ЭР100 оркестр уже посетил лучшие концертные площадки Европы, но раз в год обязательно выступает и для отечественной публики в Пярну.

По словам художественного руководителя пярнуского музыкального фестиваля Пааво Ярви, празднование 100-летнего юбилея Эстонской Республики на берегу Балтийского моря в летнем Пярну символично как для Эстонии, так и для семьи Ярви. «До того, как уехать из страны в 1980 году, наша семья собиралась здесь каждое лето», – рассказывает Ярви. Важно и то, что независимость Эстонии была провозглашена именно с балкона пярнуского театра «Эндла». «Пярнуский музыкальный фестиваль – это возможность обратиться к своим корням, показать культуру и красоту своей страны и поддержать новое поколение музыкантов», – отметил Пааво Ярви.

На концерте, который откроет нынешний Пярнуский музыкальный фестиваль и который состоится 5 августа в Пярнуском концертном доме, Таллиннский камерный оркестр под управлением Неэме Ярви исполнит «5 пьес для струнного оркестра» Хейно Эллера и «Ноктюрн» Рудольфа Тобиаса.  На открытии будет солировать Элина Нечаева.

7 августа Кристьян Ярви с ансамблем продемонстрируют абсолютно новый взгляд на классическую музыку. В качестве солистов выступят Кадри Вооранд и Лийзи Койксон, представив произведения Вельо Тормиса и Кристьяна Ярви.

10 августа состоится заключительный концерт «Академии Ярви», на котором выступят участники мастер-классов, проведенных в течение фестиваля.

8 августа в исполнении Эстонского фестивального оркестра под управлением Пааво Ярви можно будет услышать 3-ю симфонию Арво Пярта и мировую премьеру свежего произведения Юри Рейнвере под названием «And Tired From Happiness, They Started to Dance». В качестве солиста на сцене выступит Элизабет Леонская с фортепианным концертом Грига.

На заключительном концерте 11 августа Эстонский фестивальный оркестр под управлением Пааво Ярви и известный на весь мир скрипач Midori выступят с концертом для скрипки Сибелиуса.

Нынешний Пярнуский музыкальный фестиваль в очередной раз станет отправной точкой международного турне Эстонского фестивального оркестра под управлением Пааво Ярви. 13 августа оркестр выступит на самом престижном в мире фестивале классической музыки BBC Proms (Променадные концерты Би-Би-Си), исполнив перед 5000 зрителей в лондонском Альберт-Холле третью симфонию Пярта, концерт для фортепиано Грига (в качестве солиста выступит Хатия Буниатишвили), и пятую симфонию Сибелиуса. «После BBC Proms мы продолжим свое турне и выступим в одном из новейших концертных домов Европы Эльбской филармонии Гамбурга», – рассказал руководитель оркестра, дирижер Пааво Ярви.

Пярнуский музыкальный фестиваль – это один из наиболее престижных фестивалей классической музыки в Эстонии, который постепенно превращается в один из важнейших оркестровых фестивалей Европы.  Фестиваль проводится с 2009 года, своего высокого уровня он достиг благодаря вкладу Неэме Ярви и художественного руководителя фестиваля Пааво Ярви.

Медиапартнером Пярнуского музыкального фестиваля в этом году является Eesti Meedia. С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

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