Пярнуский фестиваль откроют Элина Нечаева и Неэме Ярви

8 августа в исполнении Эстонского фестивального оркестра под управлением Пааво Ярви можно будет услышать 3-ю симфонию Арво Пярта и мировую премьеру свежего произведения Юри Рейнвере под названием «And Tired From Happiness, They Started to Dance». В качестве солиста на сцене выступит Элизабет Леонская с фортепианным концертом Грига.