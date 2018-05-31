Министр транспорта Малайзии: убедительных доказательств вины РФ в катастрофе MH17 нет

«В докладе JIT нет убедительных доказательств, указывающих на Россию», - заявил Локе в комментарии Channel NewsAsia.

Министр подчеркнул, что любые дальнейшие действия должны основываться на неопровержимых фактах. «Конечно, мы должны учитывать дипломатические отношения», - добавил он.

Напомним, 24 мая JIT, куда входят десятки специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, представила новый доклад по промежуточным итогам своего расследования, из которого следует, что зенитно-ракетный комплекс системы «Бук», использованный для запуска ракеты, сбившей авиалайнер рейса MH17, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцированной под Курском.

25 мая голландское правительство распространило официальное заявление главы МИД страны Стефа Блока, в котором говорилось, что Нидерланды и Австралия привлекут Россию к судебной ответственности за причастность к крушению MH17. «Мы будем добиваться компенсаций за злодеяния, вызванные таким поведением», - заявила глава МИД Австралии Джули Бишоп.

В России доклад JIT назвали «фейковым», «не внушающим доверия» и «русофобским», указав, что пока рано говорить о каких-либо претензиях.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане десяти стран. Из них большинство (196 человек) - граждане Нидерландов, 44 - граждане Малайзии, 27 - Австралии.