Суд Киева назвал фамилию подозреваемого в организации покушения на Бабченко

В суд поступило ходатайство об аресте Германа, который ранее упоминался как "гражданин Г.". В сообщении об избрании меры пресечения не говорится, что речь идет именно о предполагаемом организаторе убийства Бабченко, но, по информации "Украинской правды", это именно он, пишет Newsru.com.

Борис Герман является юристом по образованию и исполнительным директором украинско-немецкого совместного предприятия "Шмайсер". Это единственная негосударственная компания по производству оружия, действующая на Украине. "Шмайсер" имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, а сам Борис Герман был известен своей волонтерской деятельностью, направленной на помощь участникам АТО.

"Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", - пишет про Германа его адвокат Евгений Солодко на своей страничкев Facebook.

По данным СБУ, для убийства Аркадия Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца ("гражданина Г."), который получил 40 тысяч долларов за организацию преступления. Он предложил бывшему участнику антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины за 30 тысяч долларов убить журналиста Бабченко. Затем организатор передал предполагаемому киллеру задаток в размере 15 тысяч долларов, сообщает "УНИАН".

Потенциальный киллер сам обратился в СБУ, сообщив о готовящемся преступлении. Это и позволило предотвратить убийство, рассказал журналист Родион Шовкошитный, который является близким другом ветерана АТО, взявшего заказ на убийство Бабченко, пишет "Главком".

Силовики задержали организатора покушения, который сообщил о намерении заказчиков организовать еще 30 убийств на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для создания схронов на территории Украины, полагают следователи.

Как отметил генпрокурор Украины Юрий Луценко, участник АТО, которому организатор покушения передал задаток, будет проходить по уголовному делу как свидетель.

Между тем адвокат Солодко утверждает, что у следствия не хватает доказательств. "Заказчики убийства Бабченко, судя из документов, так и остались неустановленными. Их даже не искали", - считает он.

А из разговоров Бориса Германа с "киллером" следует, что его квартира и завод за последние полгода неоднократно обыскивались СБУ, с сотрудниками которой пришлось поделиться (в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов).

"В переписке в мессенджерах речь идет о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений "киллера" и допрашивающего его сотрудника сколько угодно", - говорит Солодко.

По его словам, в материалах дела нет и пресловутого расстрельного списка с тридцатью фамилиями. Сам "киллер", действуя в рамках спецоперации СБУ, якобы предлагает грохнуть неких Тодора Пановского и Богданова, которого ненавидит с 2014 года.