На Сааремаа погиб попавший под трактор мужчина

Сегодня в 14.29 в Центр тревоги сообщили, что на Саарема в деревне Техумарди под трактором застрял 63-летний мужчина, который скончался от полученных травм на месте происшествия.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что 63-летний мужчина ехал на тракторе без кабины и защитного каркаса, трактор наскочил на пень, в результате чего машина перевернулась. Застрявший под машиной тракторист скончался на месте происшествия.
"Это в высшей степени трагическое происшествие, выражаю соболезнования близким погибшего. Перед началом поездки обязательно нужно убедиться, что транспортное средство в техническом порядке и снаряжение безопасности используется в соответствии с требованиями", - сказал оперативный дежурный Курессаареского полицейского участка Андрус Тянак.
Все подробности произошедшего выяснятся в ходе уголовного дела.