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  • На Сааремаа погиб попавший под трактор мужчина

На Сааремаа погиб попавший под трактор мужчина

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ФОТО: PPA

Сегодня в 14.29 в Центр тревоги сообщили, что на Саарема в деревне Техумарди под трактором застрял 63-летний мужчина, который скончался от полученных травм на месте происшествия.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что 63-летний мужчина ехал на тракторе без кабины и защитного каркаса, трактор наскочил на пень, в результате чего машина перевернулась. Застрявший под машиной тракторист скончался на месте происшествия.

"Это в высшей степени трагическое происшествие, выражаю соболезнования близким погибшего. Перед началом поездки обязательно нужно убедиться, что транспортное средство в техническом порядке и снаряжение безопасности используется в соответствии с требованиями", - сказал оперативный дежурный Курессаареского полицейского участка Андрус Тянак.

Все подробности произошедшего выяснятся в ходе уголовного дела.

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