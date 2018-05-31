чт, 31.05.2018
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  • Эстония
  • Фото: косуля в панике мечется по проезжей части, экстренные службы отказываются вмешиваться

Фото: косуля в панике мечется по проезжей части, экстренные службы отказываются вмешиваться Водители, будьте осторожны!

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На улице Яннсени в Пярну возникла оживленность из-за попавшей в город косули, которая в панике бегала между машинами. «Никто не приходит на помощь», - обеспокоены безопасностью участников дорожного движения горожане.

«Пробежала перед моим автомобилем по улице Яннсени возле зубной клиники», - написал один из очевидцев в соцсетях.

Животное часами в панике металось по городу, а после остановилось отдохнуть возле бизнес-центра.

Работающие в здании люди обеспокоены: как Спасательный департамент, так и Департамент окружающей среды попросил людей не вмешиваться, а ждать пока косуля сама уйдет, пишет Pärnu Postimees. «Сказали, что животное должно само найти дорогу в лес», - сказала находящаяся на месте событий Мадли Лилло. Но ближайший лес находится в несколько километрах от этого места.

Также не разрешили чиновники закрыть ворота, хотя единственный выход со двора бизнес-центра выходит на оживленную улицу Яннсени.

«Мы действительно должны просто позволить косуле бегать между машинами? - спросил Герт Мяэсте. - Всем звонили, но никто на помощь не пришел».

Люди обеспокоены, поскольку бегающее по городу лесное животное может представлять опасность для окружающих участников движения.

По дежурному телефону Инспекции окружающей среды (1313) ответили, что информация о косуле передана специалистам.

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