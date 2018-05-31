В эстонских центрах для беженцев находятся 70 человек

По состоянию на 31 мая в центре для беженцев Вао проживают 43 человека, в том числе 21 ходатайствует об убежище, а 22 лицам предоставлена международная защита. 21 человек из этих 22 — прибывшие в Эстонию по квоте в рамках миграционной программы ЕС беженцы, сообщил пресс-секретарь AS Hoolekandeteenused.

В центре Вао живут 17 детей и десять женщин, семей в центре семь.

В центре Вао живут люди из десяти стран. Больше всего в центре людей из Сирии, Грузии, России и Индии.

В центре для беженцев Вягева по состоянию на 31 мая проживают 27 человек, в том числе десять соискателей убежища и 17 получивших международную защиту. По словам пресс-секретаря, в число этих 17 входят также принятая по квоте сирийская семья из восьми человек и три принятых по квоте женщины из Эритреи. В центре пять семей, в том числе 15 детей.

В центре живут люди из пяти стран — Украины, России, Сирии, Ирака и Эритреи.