Великого Болта лишили золотой медали из-за допинга

В крови Картера был обнаружен метилгексамин. Пробу ямайского спортсмена перепроверили в 2017 году. Сам метилгексамин в список запрещенных препаратов входит с 2010 года, но, хотя, и ранее это вещество было, так сказать, запрещено, но со стороны антидопинговых служб за его использование не наказывали дисквалификацией, а только ограничивались предупреждением. CAS счел аргументы Картера в свою защиту неубедительными и постановил аннулировать результаты эстафеты 4х100 метров Пекина-2008.