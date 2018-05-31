чт, 31.05.2018
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Великого Болта лишили золотой медали из-за допинга

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ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ямайского спринтера Несты Картера о аннулировании результатов мужской эстафеты 4х100 метров на Олимпиаде-2008 в Пекине, передает Postimees.

В крови Картера был обнаружен метилгексамин. Пробу ямайского спортсмена перепроверили в 2017 году. Сам метилгексамин в список запрещенных препаратов входит с 2010 года, но, хотя, и ранее это вещество было, так сказать, запрещено, но со стороны антидопинговых служб за его использование не наказывали дисквалификацией, а только ограничивались предупреждением. CAS счел аргументы Картера в свою защиту неубедительными и постановил аннулировать результаты эстафеты 4х100 метров Пекина-2008.

Таким образом ямайские бегуны лишились золота, которое завоевывал, в числе прочих и сам Усейн Болт. Олимпийскими чемпионами отныне считаются бегуны из Тринидада и Тобаго, серебро получили японцы, на третьем месте четверка из Бразилии.

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