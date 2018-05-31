Фото: в Эстонию прибыла группа украинских военнослужащих-женщин

На этой неделе в Эстонию прибыла очередная группа пострадавших служащих вооруженных сил Украины, которые будут проходить реабилитацию в оздоровительном центре Сели. Группа состоит из военнослужащих-женщин.

Посольство Эстонии в Киеве сообщило на своей странице в Facebook, что речь идет о четвертой группе украинских военнослужащих, которые в этом году пройдут восстановительное лечение в Эстонии.

Затраты на трехнедельный курс лечения покроет Министерство обороны.