чт, 31.05.2018
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Фото: в Эстонию прибыла группа украинских военнослужащих-женщин

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ФОТО: Facebook Посольства Эстонии в Киеве

На этой неделе в Эстонию для восстановительного лечения прибыла группа пострадавших украинских военнослужащих-женщин.

На этой неделе в Эстонию прибыла очередная группа пострадавших служащих вооруженных сил Украины, которые будут проходить реабилитацию в оздоровительном центре Сели. Группа состоит из военнослужащих-женщин.

Посольство Эстонии в Киеве сообщило на своей странице в Facebook, что речь идет о четвертой группе украинских военнослужащих, которые в этом году пройдут восстановительное лечение в Эстонии.

Затраты на трехнедельный курс лечения покроет Министерство обороны.

В прошлом году в Эстонии восстановительное лечение прошли 25 украинских военнослужащих. В 2015 году в Эстонии проходили восстановительное лечение девять пострадавших в ходе боевых действий украинских военнослужащих, а в 2016 году 30.

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