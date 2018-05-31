Бывший участник АТО взял ответственность за исполнение покушения на Бабченко

По словам Цымбалюка, именно его голос звучит на видеозаписи, которую опубликовала накануне Служба безопасности Украины и на которой, по утверждению СБУ, запечатлен момент передачи организатором Г. задатка за покушение на Бабченко предполагаемому исполнителю преступления. "После обнародования записи получения мной аванса за убийство человека без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу", - написал украинец у себя на странице.

"Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказах на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам, - пишет Цымбалюк. - Честно не знаю, как сложится моя судьба дальше, немного на нервах. Но точно знаю, что оперативник, который все это дело тащил на себе, следователь по делу - люди чести".