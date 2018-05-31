Поставлявший наркотики в ночные клубы Таллинна мужчина отправлен в тюрьму

Свою незаконную деятельность Тайвар Партс начал в 2015 году. Поскольку Партс раньше жил в Голландии, он начал организовывать поездки в Голландию и Хорватию на танцевально-музыкальные мероприятия. В некоторых таких «туристических пакетах» были включены и наркотики. Один из участвовавших в очередной организованной Партсом поездки в Голландию эстонец был обнаружен на следующее утро после вечеринки гуляющим в одном нижнем белье по чужой парковке, писала в ноябре газета Õhtuleht.

У Партса появились в Голландии свои каналы поставки, которые он использовал. Наркотические вещества он предлагал для употребления на месте на мероприятиях и со временем все в большем количестве привозил их в Эстонию.

На сегодняшний день известно, что через Тайвара Партса прошло 18 000 таблеток экстази, три кг амфетаминов, два кг метамфетаминов,1 кг N- Этилгекседрона, 1000 ЛСД, минимум 300 гр кокаина и 100 гр марихуаны.

Таблетки, которые Партс привозил в Эстонию, распространялись как на фестивале Weekend в Пярну, так и на многочисленных клубных мероприятиях в Таллинне. Весной прошлого года привезенные Партсом вещества через посредников попали в Тарту и этим заинтересовалась Лыунаская префектура, которая в итоге и поймала дилера.

Когда Партс в ноябре прошлого года вернулся из Голландии с фестиваля Qlimax, полиция задержала его в Таллиннском аэропорту. По ходатайству прокуратуры он был взят под стражу.

Полиции удалось изъять из оборота в Эстонии большое количество наркотических веществ. Полученное преступным путем имущество было конфисковано: суд арестовал 27 500 евро наличных, банковские счета и автомобиль Партса.