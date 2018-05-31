Поставлявший наркотики в ночные клубы Таллинна мужчина отправлен в тюрьму

Тартуский уездный суд в начале прошлой недели признал 26-летнего Тайвара Партса виновным в незаконном обращении доставленного из Голландии и Эстонии большого количества наркотических веществ с целью получения крупной прибыли. Суд приговорил его к шести годам тюрьмы, из которых реально за решеткой он проведет год, пишет Tartu Postimees.
Свою незаконную деятельность Тайвар Партс начал в 2015 году. Поскольку Партс раньше жил в Голландии, он начал организовывать поездки в Голландию и Хорватию на танцевально-музыкальные мероприятия. В некоторых таких «туристических пакетах» были включены и наркотики. Один из участвовавших в очередной организованной Партсом поездки в Голландию эстонец был обнаружен на следующее утро после вечеринки гуляющим в одном нижнем белье по чужой парковке, писала в ноябре газета Õhtuleht.
У Партса появились в Голландии свои каналы поставки, которые он использовал. Наркотические вещества он предлагал для употребления на месте на мероприятиях и со временем все в большем количестве привозил их в Эстонию.
На сегодняшний день известно, что через Тайвара Партса прошло 18 000 таблеток экстази, три кг амфетаминов, два кг метамфетаминов,1 кг N- Этилгекседрона, 1000 ЛСД, минимум 300 гр кокаина и 100 гр марихуаны.
Таблетки, которые Партс привозил в Эстонию, распространялись как на фестивале Weekend в Пярну, так и на многочисленных клубных мероприятиях в Таллинне. Весной прошлого года привезенные Партсом вещества через посредников попали в Тарту и этим заинтересовалась Лыунаская префектура, которая в итоге и поймала дилера.
Когда Партс в ноябре прошлого года вернулся из Голландии с фестиваля Qlimax, полиция задержала его в Таллиннском аэропорту. По ходатайству прокуратуры он был взят под стражу.
Полиции удалось изъять из оборота в Эстонии большое количество наркотических веществ. Полученное преступным путем имущество было конфисковано: суд арестовал 27 500 евро наличных, банковские счета и автомобиль Партса.
Помимо Партса, виновными в незаконном обороте наркотиков были признаны еще девять человек. Из них восьмирых суд приговорил от трех до трех с половиной лет условного тюремного заключения с испытательным сроком от трех до пяти лет. Один за счет прошлого неотбытого наказания приговорен к году тюрьмы.