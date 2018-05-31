Аркадий Бабченко решил стать гражданином Украины

Речь о получении украинского гражданства зашла на пресс-конференции Бабченко в Киеве, когда журналисту задали вопрос, о чем он разговаривал на встрече с представителем администрации президента Украины Петра Порошенко. "Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство, был. Я не стал отказываться, скажу честно", - признался Бабченко.

По словам журналиста, у него есть вид на жительство на Украине. Его семья тоже подала документы на постоянное проживание.

Во время пресс-конференции Бабченко также сообщил, что у него нет никаких доказательств, что инсценировка его убийства не была провокацией СБУ. "Ну не знаю, я поверил. Если вы меня спрашиваете, есть ли у меня доказательства, что это не провокация СБУ, - нет у меня таких доказательств. Вы меня спрашиваете, есть ли у меня доказательства, что это не провокация, - и таких доказательств у меня нет, я не знаю. Я поверил, мы это дело сделали", - объяснил журналист свою позицию (цитата по РИА "Новости").

Также Бабченко рассказал, что сейчас живет в месте, которое охраняется. "Я живу в охраняемом месте, сейчас все нормально, все в порядке", - заверил он.