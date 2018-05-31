Uber защитит клиентов тревожной кнопкой

Тревожная кнопка была протестирована клиентами компании в США и в скором времени заработает в Австралии. Ожидается, что запуск новой функции Uber станет предпосылкой создания аналогичного сервиса для водителей, пишет Lenta.ru.

«Мы планируем сделать эту функцию доступной как можно в большем числе стран и будем держать вас в курсе всех деталей разработок», — рассказал пресс-секретарь австралийского отделения Uber.