чт, 31.05.2018
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Uber защитит клиентов тревожной кнопкой

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ФОТО: KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

Клиенты сервиса Uber, которые почувствовали риск нападения или сексуальных домогательств от водителя, смогут воспользоваться экстренным вызовом помощи в приложении. Об этом написала австралийская версия таблоида Daily Mail.

Тревожная кнопка была протестирована клиентами компании в США и в скором времени заработает в Австралии. Ожидается, что запуск новой функции Uber станет предпосылкой создания аналогичного сервиса для водителей, пишет Lenta.ru.

«Мы планируем сделать эту функцию доступной как можно в большем числе стран и будем держать вас в курсе всех деталей разработок», — рассказал пресс-секретарь австралийского отделения Uber.

Новая услуга будет расположена в разделе «Центр безопасности» в приложении. При нажатии на нее с телефона сразу поступит звонок в экстренные службы по номеру 911. Тревожная кнопка дополнит другую разработку Uber — возможность делиться деталями поездки в реальном времени с пятью выбранными контактами.

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