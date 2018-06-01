Сертификаты 12 500 ИД-карт признаны недействительными

Замене в гарантийном порядке подлежат все не соответствующие требованиям безопасности ИД-карты, срок действия которых больше трех месяцев с момента подачи ходатайства о получении документа, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны. Сертификаты не соответствующих требованиям безопасности ИД-карт будут признаны недействительны 1 июня.

Требованиям безопасности не отвечают ИД-карты, выданные с 2011 года до 16 октября 2014 года, и карты вида на жительства, выданные с 2011 года до 17 декабря 2014 года, которые были обновлены в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны начиная с июля 2012 года до июля 2017 года.

ИД-карту с недействительными сертификатами больше нельзя будет использовать электронным образом, поэтому для аутентификации в э-услугах и проставления дигитальной подписи следует подать ходатайство о получении новой карты или использовать mobiil-ID.