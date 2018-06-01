Названа причина ухода Зинедина Зидана из "Реала"

По информации издания, у француза ухудшились отношения с президентом клуба Флорентино Пересом из-за того, что тот планировал трансферы без его одобрения. Речь идет о вратаре «Атлетика» Кепе Аррисабалаге, форвардах Роберте Левандовском («Бавария») и Неймаре («ПСЖ»), в которых Зидан не был заинтересован.

Тренера также беспокоила неопределенность с будущим Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.

Кроме того, Зидан был недоволен отсутствием поддержки со стороны руководства клуба в середине прошедшего сезона, когда СМИ сватали в «Реал» Йоахима Лева и Маурисио Почеттино.

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло прокомментировал уход своего коллеги Зинедина Зидана из мадридского клуба.

«Зидан сыграл на опережение – он хотел сам принять это решение, прежде чем ему нашли бы замену. Если бы «Реал» проиграл в Киеве финал Лиги чемпионо], Перес его бы точно уволил.