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Названа причина ухода Зинедина Зидана из "Реала"

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ФОТО: JORGE GUERRERO / AFP

Испанская газета As опубликовала материал о вероятных причинах ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала».

По информации издания, у француза ухудшились отношения с президентом клуба Флорентино Пересом из-за того, что тот планировал трансферы без его одобрения. Речь идет о вратаре «Атлетика» Кепе Аррисабалаге, форвардах Роберте Левандовском («Бавария») и Неймаре («ПСЖ»), в которых Зидан не был заинтересован.

Тренера также беспокоила неопределенность с будущим Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.

Кроме того, Зидан был недоволен отсутствием поддержки со стороны руководства клуба в середине прошедшего сезона, когда СМИ сватали в «Реал» Йоахима Лева и Маурисио Почеттино.

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло прокомментировал уход своего коллеги Зинедина Зидана из мадридского клуба.

«Зидан сыграл на опережение – он хотел сам принять это решение, прежде чем ему нашли бы замену. Если бы «Реал» проиграл в Киеве финал Лиги чемпионо], Перес  его бы точно уволил.

Теперь Перес может назначить Гути, это будет его решение. Он хочет показать, что способен на радикальный выбор, как это было три года назад с Зиданом», – сказал Капелло Sky Italia.

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