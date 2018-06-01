Григорий Родченков: «В составе сборной России на ЧМ-2018 я узнал игрока из допингового списка»

Ранее сообщалось, что при помощи Родченкова 34 российских игрока скрывали положительные допинг-пробы.

«Я видел состав команды на чемпионат мира и узнал одного игрока из того списка.

На ЧМ-2018 будут только иностранные допинг-офицеры, так что он должен быть чистым. Во время соревнований спортсмены всегда чистые, самые сложные и неправильные вещи происходят до турниров.

У игроков высокого уровня есть агенты и эксперты, и они стараются держать их чистыми, потому что допинг разрушит их карьеру. Футбольных болельщиков – миллионы.