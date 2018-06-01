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  • Григорий Родченков: «В составе сборной России на ЧМ-2018 я узнал игрока из допингового списка»

Григорий Родченков: «В составе сборной России на ЧМ-2018 я узнал игрока из допингового списка»

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Григорий Родченков.

ФОТО: Repro

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков высказался по поводу допинга в сборной России на ЧМ-2018, передает sports.ru

Ранее сообщалось, что при помощи Родченкова 34 российских игрока скрывали положительные допинг-пробы.

«Я видел состав команды на чемпионат мира и узнал одного игрока из того списка.

На ЧМ-2018 будут только иностранные допинг-офицеры, так что он должен быть чистым. Во время соревнований спортсмены всегда чистые, самые сложные и неправильные вещи происходят до турниров.

У игроков высокого уровня есть агенты и эксперты, и они стараются держать их чистыми, потому что допинг разрушит их карьеру. Футбольных болельщиков – миллионы.

Эти 34 игрока за последние годы сменили несколько команд. Важно, что расследование по-прежнему ведется. Проводились начальные тесты, но затем процедура была остановлена и объявлена отрицательной», – сказал Родченков.

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