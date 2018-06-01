Теперь официально: в Эстонии открылся пляжный сезон

«Чем больше на пляже людей, которые ценят жизнь, думают о безопасности и внимательны к другим посетителям пляжа, тем безопаснее пройдет пляжный сезон», – подчеркнул глава береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеэмель.

Тем, кто идет на пляж, спасатели советуют взять с собой питьевую воду и солнцезащитный крем. А дома следует оставить стеклянную тару, алкоголь, домашних животных и плохое настроение.

Спасателям часто доводится искать на пляжах потерявшихся детей. На самых многолюдных пляжах Таллинна и Пярну у береговых охранников G4S можно попросить для ребенка браслет, на котором родитель может написать свой номер телефона, чтобы небезразличные отдыхающие знали, кому звонить, если они увидят ребенка без сопровождающих. «Но все-таки главное – следить за своими детьми», – добавил Сеемель.

Прошлым летом сотрудники береговой охраны G4S спасли двух едва не утонувших детей 6–8 лет, которые оказались на глубине и не могли плыть. «Родитель одного из них загорал в полусотне метров от берега, родителей другого и вовсе не было на пляже. Несчастные случаи обычно происходят с детьми, за которыми никто не присматривает», – подчеркнул Сеемель.

Также начальник береговой охраны призывает обращать внимание на ограниченную буйками зону для купания: серферам и водителям водного транспорта там не рады. Но действует и обратное правило: купаться на территории, предназначенной для серферов, тоже не стоит. «Столкновение пловца и серфера всегда оборачивается не в пользу пловца, – отметил Сеемель. – Большое спасибо серф-клубам, которые обучают своих участников и сообщают им, где можно заниматься серфингом, а где нет!»

С 1 июня работает сайт www.g4s.ee/rannad, на котором приведена информация о температуре воздуха и воды, а также числе посетителей на разных пляжах. Эту же информацию публикуют Postimees.ee, Delfi.ee и Ilm.ee.

Время работы береговой охраны G4S:

В Таллинне: Пирита, Штромка, Какумяэ, Пикакари и пляж на озере Харку – с 1 июня по 31 августа, 10:00–20:00.

Пярнуский пляж – с 1 июня по 31 августа. Время работы: 1–10 июня 10:00–18:00, 11 июня – 19 августа 10:00–20:00, 20–31 августа 10:00–18:00.

В Тарту: канал Анне, открытый бассейн Эмайыги и городской бассейн Эмайыги – с 27 мая по 31 августа, 10:00–21:00.

Вильяндиское озеро – с 1 июня по 31 августа, 10:00–21:00.

Озеро Паала – с 1 июня по 31 августа, 12:00–20:00.

В Отепя: Пюхаярв – с 26 мая по 31 августа, 11:00–20:00.

В Выру: озера Тамула и Кубия – с 1 июня по 31 августа, 10:00–21:00.

Озеро Тюри – с 1 июня по 19 августа, 12:00–18:00.

В Эльва: озеро Вереви – с 1 июня по 31 августа, 12:00–20:00.

Запрудное озеро Пылва – с 1 июня по 31 августа, 11:00–19:00.

В Тырва: озера Ванамыйза и Рийска – с 1 июня по 15 августа, 11:00–19:00.