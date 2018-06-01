Волгоград. ФОТО: STRINGER/REUTERS

Чемпионат мира по футболу положительно повлияет на российскую экономику и бизнес, но эффект от него будет краткосрочным и небольшим - слабее, чем от зимних Олимпийских игр 2014 года, следует из отчета рейтингового агентства Moody's.

В Moody's посчитали, что регионы, где состоятся матчи футбольного первенства, в среднем получат дополнительно 1-2% валового регионального продукта.

Игры продлятся всего месяц, а экономические стимулы недостаточно высоки по сравнению с объемом российской экономики в 1,3 трлн долларов, объясняют аналитики.

Большая часть средств на инфраструктуру уже была потрачена (средства на дороги и прочее). Объем этих средств составил всего 1% от всех инвестиций в России в 2013-2017 годах, посчитали аналитики Moody's. Эффект от этих вложений экономика уже ощутила.

Кто выиграет от ЧМ?

Теперь же главным и, пожалуй, единственным каналом влияния на российскую экономику и бизнес будут туристы.

Больше всех выиграют продуктовые сети и операторы гостиниц, говорится в докладе. Продуктовые сети смогут улучшить свои финансовые показатели за второй и третий кварталы. Сейчас продажи многих сетей не растут на фоне снижения покупательной способности населения.

В наибольшем выигрыше, по мнению Moody's, окажутся "Ашан", O'Кей и "Дикси", у которых много магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, где будут проводиться матчи.

А вот "Магнит" - крупнейшая по числу магазинов сеть в России - много заработать на притоке болельщиков в Россию не сможет, так как у этой сети меньше всего магазинов в городах проведения ЧМ-2018.

В выигрыше будут также авиакомпании и РЖД. Они заработают на болельщиках, приезжающих в Россию и перемещающихся между 11 городами, где будут проходить матчи. Но и здесь эффект будет несущественным. Туристы добавят лишь 3% к общему годовому объему пассажиропотока. Заработать компаниям также помешают ограничения на рост цен, которые налагают власти, говорится в отчете Moody's.

Заработают на иностранных гостях и аэропорты, прежде всего московские "Домодедово" и "Шереметьево". Для региональных аэропортов эффект будет краткосрочным, предупреждают эксперты.

Еще один выигравший сектор - телекоммуникационные компании. Туристы, приехавшие в Россию, будут звонить, активно пользоваться интернетом и услугами роуминга. Главный бонус достанется "Мегафону", который стал основным провайдером услуг на время ЧМ. Общая выручка компаний сектора в 2018 вырастет на 3-4%. ЧМ позволит компаниям компенсировать потери от отмены роуминга внутри страны и жесткой конкуренции.

Банки также заработают на том, что туристы будут проводить больше операций, но этот эффект в Moody's оценили в скромный 1% прибыли сектора. В 2017 году российские банки получили прибыль в 790 млрд рублей, что на 15% ниже, чем годом ранее.

Ранее оргкомитет турнира вместе с компанией McKinsey посчитали, что подготовка к чемпионату в 2013-2018 годах принесет российской экономике 867 млрд рублей - примерно 1% годового ВВП страны, а в ближайшие пять лет будет приносить еще дополнительно 150-210 млрд рублей в год.

Но, как ранее сообщала Би-би-си, бизнес может понести потери из-за действия указа президента Владимира Путина о соблюдении повышенных мер безопасности.

В частности, в портах с 25 мая действует режим ограничения на перевалку опасных грузов. Автомобильные компании, в их числе Ford Sollers и Hyundai, были вынуждены заранее договариваться с контрагентами, чтобы исключить перебои в поставках комплектующих.

Кто из регионов проведения ЧМ останется в плюсе?

Наибольший выигрыш от чемпионата получат Калининградская область и Мордовия. Калининградская область - благодаря строительству объектов энергетической инфраструктуры, которой не хватало региону. В случае с Мордовией это объясняется сравнительной скромностью размеров экономики республики и объемов инвестиций в нее в прошлом.

ЧМ принес дополнительно более 9,5% от общего объема инвестиций Мордовии за 2018 год, говорится в отчете. Абсолютных значений в материалах Moody's не приводится.

Чемпионат мира ненадолго станет дополнительным источником доходов для региональных бюджетов благодаря ускорению экономики, полагают в агентстве. Но эффект от этого будет заметен лишь в 2018 году, а затем сойдет на нет.

В долгосрочной перспективе большинству регионов, где будут проводиться матчи, вряд ли удастся привлечь туристов, а значит, и получить дополнительные доходы. Это связано с климатом, удаленностью этих регионов и наличием других вариантов для туристов, следует из отчета.

Стоит учесть также, что после 2018 года на региональные бюджеты лягут расходы по обслуживанию инфраструктуры.