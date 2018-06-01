Посол Эстонии отозван из США

«Да, я решил просить отозвать меня с должности посла. Как вы понимаете, это непростое решение, но я рад, что его принял, - заявил вчера Лепик в письменном ответе на запрос Postimees. - Причина простая: я 13 лет подряд был в заграничных командировках, последние семь лет из них на достаточно напряженных должностях - я был послом на Украине, в НАТО и в США. Честно говоря, такой темп утомляет и изнуряет, хотя работа по-прежнему доставляет радость и многое было достигнуто».

«Этой весной я почувствовал, что продолжать в таком темпе (особенно, если ты один, супруга работает в Брюсселе) нецелесообразно и нечестно по отношению и к семье, и к государству», - добавил Лепик.

По данным источников Postimees, столь быстрый уход Лепика с поста связан с его проблемами с алкоголем. Лепик в своем ответе не стал касаться этой темы.

Он выразил удовлетворение в связи с тем, что в Министерстве иностранных дел поддержали его решение. «Но вспомним, что в Эстонии послов назначают в должность и отзывают решением президента, и я надеюсь, что президент меня поддержит», - написал Лепик.

По словам пресс-секретаря МИД Марии Беловас, на время отсутствия посла и до назначения нового в США будет работать его заместитель. Когда новый кандидат будет выбран, министр иностранных дел представит его кандидатуру правительству. Затем его назначение должны будут одобрить президент и страна назначения. После одобрения правительство представит кандидата президенту, который назначит его в должность.