пт, 01.06.2018
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На эстонском шоссе заработала необычная система предупреждений

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Электронный дорожный знак.

ФОТО: Mailiis Ollino /Pärnu Postimees

Департамент шоссейных дорог испытывает систему опознания транспортных средств и предупреждения водителей у разворота на Рахула на 20-м километре шоссе Таллинн-Пярну, пишет Postimees.

«Когда на четырехполосном шоссе распознается едущий со стороны Таллинна и направляющийся к развороту транспорт, то для тех, кто едет со стороны Пярну, активируются предупреждающие знаки с меняющейся информацией», - рассказал руководитель отдела организации дорожного движения Департамента шоссейных дорог Сийм Вайкмаа. В будущем для обеспечения безопасности на табло с меняющейся информацией будет высвечиваться и предупреждение о снижении скорости.

Когда автомобиль совершит разворот, предупреждение погаснет, и допустимая скорость вновь повысится до уровня, разрешенного на предыдущем участке шоссе.

Цель системы - повысить безопасность на дорогах путем предупреждения и снижения скорости участников движения в потенциально конфликтной ситуации. Если сейчас скорость у указанного выше разворота снижена до 90 км/ч, то в будущем система поможет оперативно снижать скорость в случае реальной необходимости.

Система была разработана и установлена в рамках совместного латвийско-эстонского проекта SMART E67.

По данным Департамента шоссейных дорог, похожие системы применяются в Швеции и в Литве.

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