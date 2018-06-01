На эстонском шоссе заработала необычная система предупреждений

«Когда на четырехполосном шоссе распознается едущий со стороны Таллинна и направляющийся к развороту транспорт, то для тех, кто едет со стороны Пярну, активируются предупреждающие знаки с меняющейся информацией», - рассказал руководитель отдела организации дорожного движения Департамента шоссейных дорог Сийм Вайкмаа. В будущем для обеспечения безопасности на табло с меняющейся информацией будет высвечиваться и предупреждение о снижении скорости.

Когда автомобиль совершит разворот, предупреждение погаснет, и допустимая скорость вновь повысится до уровня, разрешенного на предыдущем участке шоссе.

Цель системы - повысить безопасность на дорогах путем предупреждения и снижения скорости участников движения в потенциально конфликтной ситуации. Если сейчас скорость у указанного выше разворота снижена до 90 км/ч, то в будущем система поможет оперативно снижать скорость в случае реальной необходимости.

Система была разработана и установлена в рамках совместного латвийско-эстонского проекта SMART E67.