Галерея: в прибрежном районе Пярну продается симпатичная часть дома
1 июня 2018 г., 13:25
Недвижимость в летней столице всегда пользуется популярностью в начале пляжного сезона, пишет портал Kodu. Правда, большинство ищет жилье на лето, но почему бы не переехать в Пярну насовсем?
Двухэтажный дом находится на тихой улочке в одном из самых дорогих районов Пярну. Порядок пользования частями дома оформлен нотариально: разделены не только жилые помещения, но и двор.
Жилище с открытой планировкой легко сделать более камерным: достаточно построить перегородку около спальни. К выставленной на продажу части дома относятся также просторный балкон площадью 11,4 м2, а также своя доля участка, летняя кухня и дровяной сарай.
А подробности находятся ЗДЕСЬ.