пт, 01.06.2018
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  • Галерея: в прибрежном районе Пярну продается симпатичная часть дома

Галерея: в прибрежном районе Пярну продается симпатичная часть дома

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Недвижимость в летней столице всегда пользуется популярностью в начале пляжного сезона, пишет портал Kodu. Правда, большинство ищет жилье на лето, но почему бы не переехать в Пярну насовсем?

Двухэтажный дом находится на тихой улочке в одном из самых дорогих районов Пярну. Порядок пользования частями дома оформлен нотариально: разделены не только жилые помещения, но и двор.

Жилище с открытой планировкой легко сделать более камерным: достаточно построить перегородку около спальни. К выставленной на продажу части дома относятся также просторный балкон площадью 11,4 м2, а также своя доля участка, летняя кухня и дровяной сарай. 

А подробности находятся ЗДЕСЬ.

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