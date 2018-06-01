Ким Чен Ын предложил организовать саммит с Путиным в этом году

Как говорится в сообщении, северокорейский лидер провел дружественную и полезную беседу с российским министром иностранных дел, передает Newsru.com.

"В беседе договорились активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности осуществить встречу высших руководителей КНДР и РФ в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, в целях дальнейшего развития стратегических и традиционных корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи", - отметили в агентстве (цитата по "Интерфаксу").

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Лавров пока не доложил Владимиру Путину об итогах своей поездки в КНДР, поэтому рано говорить о возможности проведения российско-северокорейского саммита. "Пока рано об этом говорить. Пока еще не было обстоятельного доклада министра", - сказал представитель Кремля.

В сообщении ЦТАК также говорится, что в ходе встречи Ким Чен Ына и Лаврова обсуждалась ситуация на Корейском полуострове и в регионе. Лидер КНДР заявил, что воля его страны к денуклеаризации Корейского полуострова остается неизменной, последовательной и твердой, и отметил, что желает найти путь решения, соответствующий интересам всех сторон, пишет агентство.

Кроме того, как подчеркивается в сообщении, стороны обсудили вопросы по расширению и развитию отношений политико-экономического сотрудничества между двумя странами и тесному содействию. Ким Чен Ын попросил передать признательный привет президенту РФ Владимиру Путину и выразил благодарность за самое теплое послание, отмечает ЦТАК.

О встрече Лаврова с Ким Чен Ыном сообщал МИД РФ. В ведомстве заявили, что министр передал лидеру КНДР наилучшие пожелания Владимира Путина в крупных начинаниях, которые инициированы на Корейском полуострове. Ким Чен Ын со своей стороны рассказал, что Северная Корея высоко оценивает противостояние Путина гегемонии США.