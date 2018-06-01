Справка: что нужно знать жителям Эстонии, отправляющимся в Россию в период проведения ЧМ-2018 по футболу?

Первый закон "Об усилении мер безопасности" за номером 202, подписанный Владимиром Путиным в мае 2017 года поверг бизнес в шок: сразу же пошли разговоры о возможных перебоях с поставками продуктов питания, нехватки запчастей в автоцентрах, особенно волновались в Петербурге: закон мог оставить петербуржцев и гостей города без романтических прогулок в белые ночи по рекам и каналам Северной Пальмиры, а владельцев судов без заработка. Губернатор города на Неве, Георгий Полтавченко, лично успокаивал как народ, так и бизнес заявлениями о том, что закон ограничивает передвижение судов только в районе проведения соревнований, на Крестовском острове. Правда судоходство по рекам и каналам Петербурга все-таки частично ограничат - канал Грибоедова в районе Конюшенной площади, где будет обустроена фан-зона.

От закона мог пострадать и эстонский бизнес: так компания рисковала потерять на два месяца автобусные линии, связывающие Эстонию с Петербургом. Российская сторона требовала установки на каждом автобусе системы ЭРА-ГЛОНАСС, для отслеживания передвижения транспортного средства, однако и эту проблему бизнес успешно решил: нужные устройства были закуплены и установлены.

Практически ровно через год Владимир Путин подписал новый указ - на этот раз за номером 214, дополняющий прошлогодний закон. Если для бизнеса никаких новых "открытий чудных" в данном постановлении не содержалось, то для туристов, как российских, так и зарубежных в указе содержится немало дополняющих положений первой редакции закона номер 202, незнание которых может обернуться не самым крупным, но все равно неприятным штрафом.

Что нужно знать футбольному болельщику или просто туристу который окажется в июне-июле в России, в городах, принимающих игры ЧМ-2018?

По прибытии в город в течение трех дней необходимо зарегистрироваться в местных органах миграционного учета. Это нужно сделать обязательно всем гражданам, за исключением тех, у кого уже есть прописка в городе пребывания. Дополнительно вводится особый режим регистрационного учета граждан по месту жительства и пребывания в городах, где будут проходить матчи чемпионата.

Гражданам России и иностранным лицам необходимо зарегистрироваться в органах внутренних дел в течение трех суток с даты приезда. Как правило, в «нормальное» время российские граждане имеют право находиться без регистрации в другом субъекте РФ до 90 дней, а иностранные граждане — до 7 дней. При этом указ Президента от 12.05.2018 уточняет, что принимающая сторона лице гостиницы, санатория, дома отдыха и т. д. должна в течение одного дня уведомить о прибытии иностранного гражданина в порядке, установленном законодательством РФ. Во всех указанных регионах местные органы миграционного учета будут работать каждый день без выходных и праздников. Зарегистрироваться в другом городе можно будет двумя способами: