Справка: что нужно знать жителям Эстонии, отправляющимся в Россию в период проведения ЧМ-2018 по футболу?

Впервые усиленные меры безопасности были применены на прошедшем в 2017 году Кубке Конфедерации по футболу. Генеральная репетиция перед главным мировым футбольным форумом прошла в футбольном плане на "отлично" , но перед самим ЧМ, а также наплывом туристов в 11 городов России в целях обеспечения безопасности болельщиков Владимир Путин издал указ, который ужесточает и так строгие порядки.
Первый закон "Об усилении мер безопасности" за номером 202, подписанный Владимиром Путиным в мае 2017 года поверг бизнес в шок: сразу же пошли разговоры о возможных перебоях с поставками продуктов питания, нехватки запчастей в автоцентрах, особенно волновались в Петербурге: закон мог оставить петербуржцев и гостей города без романтических прогулок в белые ночи по рекам и каналам Северной Пальмиры, а владельцев судов без заработка. Губернатор города на Неве, Георгий Полтавченко, лично успокаивал как народ, так и бизнес заявлениями о том, что закон ограничивает передвижение судов только в районе проведения соревнований, на Крестовском острове. Правда судоходство по рекам и каналам Петербурга все-таки частично ограничат - канал Грибоедова в районе Конюшенной площади, где будет обустроена фан-зона.
От закона мог пострадать и эстонский бизнес: так компания рисковала потерять на два месяца автобусные линии, связывающие Эстонию с Петербургом. Российская сторона требовала установки на каждом автобусе системы ЭРА-ГЛОНАСС, для отслеживания передвижения транспортного средства, однако и эту проблему бизнес успешно решил: нужные устройства были закуплены и установлены.
Практически ровно через год Владимир Путин подписал новый указ - на этот раз за номером 214, дополняющий прошлогодний закон. Если для бизнеса никаких новых "открытий чудных" в данном постановлении не содержалось, то для туристов, как российских, так и зарубежных в указе содержится немало дополняющих положений первой редакции закона номер 202, незнание которых может обернуться не самым крупным, но все равно неприятным штрафом.
Что нужно знать футбольному болельщику или просто туристу который окажется в июне-июле в России, в городах, принимающих игры ЧМ-2018?
По прибытии в город в течение трех дней необходимо зарегистрироваться в местных органах миграционного учета. Это нужно сделать обязательно всем гражданам, за исключением тех, у кого уже есть прописка в городе пребывания. Дополнительно вводится особый режим регистрационного учета граждан по месту жительства и пребывания в городах, где будут проходить матчи чемпионата.
Гражданам России и иностранным лицам необходимо зарегистрироваться в органах внутренних дел в течение трех суток с даты приезда. Как правило, в «нормальное» время российские граждане имеют право находиться без регистрации в другом субъекте РФ до 90 дней, а иностранные граждане — до 7 дней. При этом указ Президента от 12.05.2018 уточняет, что принимающая сторона лице гостиницы, санатория, дома отдыха и т. д. должна в течение одного дня уведомить о прибытии иностранного гражданина в порядке, установленном законодательством РФ. Во всех указанных регионах местные органы миграционного учета будут работать каждый день без выходных и праздников. Зарегистрироваться в другом городе можно будет двумя способами:
Подать заявление через администрацию гостиницы / отеля / хостела / кемпинга / туристической базы или управляющие компании, непосредственно собственников жилья, арендодателей. Либо самостоятельно в местных органах миграционного учета.
Иностранным гражданам лично либо принимающей их стороне требуется предоставить документы в территориальный орган МВД или в многофункциональный центр (МФЦ) (запрещается делать это почтовым отправлением или через портал госуслуг).
Прибывшие иностранные граждане обязаны предоставить уведомление о прибытии, копии удостоверения личности (паспорт, ID), копии визы и миграционной карты. Это правило действует на всех иностранных граждан, независимо от их гражданства и статуса в России. В случае если принимающая сторона является юридическим лицом, необходимо предоставить полный пакет документов об организации.
Для физических лиц, которые являются принимающей стороной, будет достаточно предоставления паспорта гражданина России, который постоянно проживает в стране, его копии и копии свидетельства о регистрации права собственности этого гражданина на жилое помещение.
При нарушении этих правил россияне будут обязаны заплатить административные штрафы (в Москве и Санкт-Петербурге — от 3 до 5 тысяч рублей (40-70 евро); в регионах — от 2 до 3 тысяч рублей(30-40 евро), иностранные граждане могут как оштрафованы быть выдворены из России.
Также будут созданы и «контролируемые и запретные зоны», которые либо ограничивают, либо полностью исключают доступ на определенные территории. Такими контролируемыми зонами являются тренировочные площадки (в том числе на других стадионах), базы команд, гостиницы для сборных и судей, пункты досмотра грузов, вещательный центр в «Крокус Экспо» в Москве, площадки для фестивалей болельщиков, пресс-центры, стоянки для спецтранспорта. Попасть в эти «контролируемые зоны» можно будет только после того, как сотрудники служб безопасности проведут тщательный осмотр всех ваших вещей.
Кроме того, появятся специальные пешеходные зоны безопасности, так называемые «последние мили». Они представляют собой зоны радиусом 1–2 километра вокруг стадиона, где проходит матч. Доступ к этой зоне будут иметь, помимо транспорта чемпионата, только жители близлежащих домов по специальным пропускам.
Любителям собираться в компании и поговорить о политике придется на время ЧМ потерпеть: как таковые митинги и собрания не запрещены, но их согласование может утонуть в океане бюрократии. Также крупный штраф грозит и тем кто решит продать "лишний" билетик: перепродажа или перераспределение билетов без официального разрешения ФИФА наказывается штрафом в размере 20-25-кратной стоимости билета, но не менее, чем 50000 рублей (около 700 евро).