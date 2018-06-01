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Галерея: открытие виадука в Хааберсти

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Сегодня, 1 июня, в 10.00 состоится торжественное открытие виадука на транспортной развязке в Хааберсти с участием мэра Таллинна Таави Ааса, вице-мэра Калле Кландорфа и старейшины Хааберсти Марека Юргенсона.

Реконструкцию перекрестка в Хааберсти фирма Nordecon начала 2 мая 2017 года. Общая стоимость работ - 20,2 миллиона евро. Они включают обновление и строительство участков Палдиского шоссе и улицы Раннамыйза на протяжении 2,92 км, строительство виадука, реконструкцию имеющихся тротуаров и велодорожек (около 1,7 км) и строительство новых (около 2,3 км). Обновляется уличное освещение, устанавливаются системы светофоров, ливневой и сточной канализации и дренажа, водопровода, коммуникаций связи, электроснабжения, газотрасс и т.д.

Оценочные объемы основных работ таковы:

  * площадь проезжей части 70 000 квадратных метров

  * восьмипролетный виадук длиной около 280 м, а с наездами и съездами - почти 600 метров

  * пешеходные туннели под улицей Эхитаяте - 38 метров и под Палдиским шоссе - 54 метра.

  * велодорожки площадью 16 739 квадратных метров и длиной 3 700 метров

  * озеленение - 48 000 квадратных метров

Срок завершения всех работ -  30 августа.

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