Авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за невыносимого запаха от пассажира

По рассказам очевидцев, мужчина пах так, будто не мылся несколько недель. Экипаж пытался изолировать пассажира в туалете, но это не принесло желаемого результата, и пилот принял решение приземляться в ближайшем аэропорту, где мужчину встретили медики.

Это уже впорой случай с начала года, произошедший с этой компанией. 18 февраля рейс из Дубая в Амстердам был экстренно прерван в Вене из-за пускавшего газы пассажира. Соседи мужчины просили его сдерживать порывы, но тот отказался это делать. Члены экипажа тоже не предприняли никаких действий. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку, — в итоге пилот принял решение о посадке.