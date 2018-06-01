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  • Фото: квартира в Пеэтри как образец идеального дизайна интерьера

Фото: квартира в Пеэтри как образец идеального дизайна интерьера

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ФОТО: KV.EE

В Пеэтри нового собственника ждет маленькая квартирка, в которой однако есть все, необходимое для жизни, пишет портал Kodu.

Однокомнатная квартира площадью 42 квадратных метров находится на Кааре-теэ в Пеэтри. Пространства в ней немного, однако теперешний собственник квартиры показал хороший пример продуманной меблировки. 

ФОТО: KV.EE

Как создать спальное место в однокомнатной квартире, если нет желания покупать и использовать диван-кровать? В этой квартире есть кровать-трансформер, которая в дневное время крепится к стене и становится практически незаметной. 

ФОТО: KV.EE

Журнальный столик легко превращается в обеденный, за которым, сидя на диване и дополнительных стульях, можно разместить гостей. 

ФОТО: KV.EE

Вся мебель и все предметы декора остаются в квартире. Продавец заберет лишь свои личные вещи. Кстати, если вариант квартиры-студии кому-то все-таки не нравится, несмотря на продуманный дизайн, спальную зону всегда можно отгородить. 

ФОТО: KV.EE

Информация в подробностях и фотографиях находится ЗДЕСЬ.

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