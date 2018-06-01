Киев возьмет под охрану 30 человек, которые могут стать жертвами российских спецслужб

"У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую защиту от тех, кто заказал их смерть", - сказал Луценко накануне вечером в программе "Право на власть" на телеканале "1+1". Кто конкретно входит в этот список, генпрокурор не уточнил, пишет Newsru.com.

В минувший вторник украинская полиция сообщила об убийстве гражданина России Аркадия Бабченко. В сообщениях говорилось, что журналист был убит в подъезде его дома в Киеве тремя выстрелами в спину. Однако на следующий день на пресс-конференции глава СБУ Василий Грицак сообщил, что убийство было инсценировкой в рамках спецоперации, чтобы предотвратить покушение на Бабченко. Тогда же перед публикой появился и он сам.

По данным украинских властей, подозреваемого в организации покушения гражданина Украины Бориса Германа задержали в Киеве в среду. В четверг суд заключил его под стражу на два месяца.

На суде Герман заявил, что работал на украинскую контрразведку. По его словам, работа с инсценировкой убийства Бабченко была согласована с контрразведчиками. По словам Германа, к нему обратился человек из Москвы Вячеслав Пивоваркин, имеющий отношение к организации массовых беспорядков, после чего украинец сразу же сообщил в контрразведку. Впрочем, прокурор Руслан Кравченко после заседания Шевченковского районного суда опроверг версию обвиняемого. Он заявил, что Герман не сотрудничал с контрразведкой.

Накануне украинец Алексей Цымбалюк, бывший монах и участник АТО, сообщил на своей странице в Facebook, что именно он был нанят в качестве исполнителя покушения на Бабченко.

По версии СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы. Для этой цели они якобы завербовали Германа, заплатив ему 40 тысяч долларов. Украинец в свою очередь нанял для исполнения преступления Цымбалюка, пообещав ему в качестве вознаграждения 30 тысяч долларов и передав 20 тысяч в качестве задатка.

Ранее сообщалось, что Герман заявил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины, утверждало следствие.

Порошенко призвал обвинять по делу Бабченко Россию, а не украинцев

Спецоперация украинских спецслужб вызвала критику общественности. Однако президент Украины Петр Порошенко накануне призвал обвинять не украинцев, а Россию. "Украинцы делают все возможное, чтобы держаться вместе и защитить себя. Уверяю, так будет и впредь", - заявил глава государства, выступая в Ивано-Франковской области.

Порошенко назвал блестящей спецоперацию СБУ по предотвращению покушения на Бабченко, сообщает "Интерфакс". По его словам, благодаря героям из СБУ весь мир увидел истинное лицо врага Украины.

"Засылают оружие - целые грузовики, засылают деньги, чтобы убивать украинцев, журналистов, убивать государственных деятелей. Когда поймали их на горячем, говорят, что мы не так действуем", - заметил президент Украины, комментируя негативную реакцию на украинскую спецоперацию со стороны некоторых представителей общественности.

Позже в четверг, выступая на Карпатском форуме регионального развития в Ивано-Франковской области, Порошенко вновь вернулся к этой теме. "Враг хочет, чтобы мы были разъединены, финансирует отдельные политические движения и партии посредством денег, которые запачканы кровью оккупированных территорий, финансируют наемных убийц, которые должны убивать журналистов для того, чтобы потом обвинить украинскую власть в бездеятельности", - заявил украинский лидер.

По его словам, когда выяснилось, что убийства не произошло и журналист жив, они [отдельные политические движения] начинают высказывать обеспокоенность опять-таки действиями украинской власти, забыв прокомментировать действия страны, которая послала этих убийц к нам, финансирует их и ждет этих сообщений. По мнению Порошенко, это делается для раскола Украины.