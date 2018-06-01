пт, 01.06.2018
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Страны ЕС ужесточают пограничный контроль

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ФОТО: MICHAELA REHLE/REUTERS

Объединяя усилия в охране границ, власти Германии и Австрии усиливают борьбу против преступности и нелегальной миграции. Сотрудники федеральных полиций ФРГ и Австрии, а также баварской земельной полиции начнут совместное - усиленное патрулирование в пограничных областях с пятницы, 1 июня, сообщает агентство dpa.

Как уточняется в сообщении, на альпийском пограничном перевале Бреннер вводится совместное германо-австрийское патрулирование. Вместо парных патрулей на дежурство будут выходить по трое полицейских. Первоначальный срок для этих мероприятий - три месяца, после чего будут подведены итоги.

Мигранты подвергают свою жизнь риску

Полицейские намерены тщательнее контролировать железнодорожное сообщение, особенно грузовое. По словам представителя федеральной полиции Германии в Мюнхене Томаса Боровика (Thomas Borowik), "мы намерены на ранних стадиях воспрепятствовать нелегальному въезду на грузовых поездах, что опасно, и предотвратить несчастные случаи. Мигранты вновь и вновь подвергают себя опасности, ставя на карту собственные жизни".

В 2017 году в регионе, за который отвечает управление федеральной полиции в Мюнхене, с грузовых поездов были сняты около 1000 нелегальных мигрантов. Они пытались въехать в Германию, укрываясь между грузовых вагонов или на их крышах.

По данным полиции, количество нелегальных мигрантов идет на убыль. В 2017 году на австрийско-немецкой границе были задержаны около 14600 человек, 7200 из них были отправлены назад. За первые четыре месяца 2018 года было произведено около 3800 задержаний. В 2016 году количество задержаний в регионе составило около 127 тысяч, сообщается на сайте мюнхенского управления федеральной полиции.

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