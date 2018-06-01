Евгений Осиновский: молодежный капитал разорвет порочный круг бедности

Конечно же, функционирование этого фонда можно обустроить по-разному. Один из вариантов – государство могло бы платить вдобавок к детскому пособию, которое поддерживает текущие потребности ребенка, ежемесячную сумму в молодежный капитал ребенка. У родителей и близких ребенка также была бы возможность добровольно доплачивать в этот фонд, а такие взносы, подобно взносам в третью пенсионную ступень, могли бы быть освобождены от подоходного налога.

Если бы государство ежемесячно вносило в молодежный капитал лишь 10 евро, то по достижении совершеннолетия каждый молодой человек смог бы использовать почти 3000 евро (если брать за основу среднюю доходность наших пенсионных фондов). Если же его близкие вкладывали бы ежемесячно еще 20 евро, то стартовая сумма составляла бы уже почти 10 000 евро.

В переходный период время накопления, конечно же, было бы короче (как и в момент запуска системы накопительных пенсий), а следовательно, и суммы были бы скромнее. В то же время, поступающие сегодня в гимназию молодые люди по прошествии всего трех лет получили бы уже почти 1000 евро, что по крайней мере помогло бы покрыть затраты на переезд в другой город при поступлении в университет.

Эта идея не является новой для всего мира. В Англии аналогичный Детский фонд (Child Trust Fund) был запущен тамошними социал-демократами – лейбористами – в 2005-ом году. Он быстро стал популярным среди британцев, и всего за пару лет добровольный вклад в этот фонд сделала почти четверть английских семей. Предполагалось, что в основном дополнительные вложения будут делать более богатые семьи, но, к удивлению, особенно популярным фонд стал среди родственников растущих в бедных семьях детей – в первую очередь, среди их бабушек и дедушек.

Поскольку британцы создали молодежный капитал лишь для рожденных после запуска системы детей, то его владельцы еще не достигли взрослого возраста (и, к сожалению, в 2010 году правительство консерваторов остановило государственные взносы в этот фонд в рамках сокращения бюджета страны). Однако, многие исследования показывают, что владение даже небольшим личным капиталом в начале взрослой жизни оказывает влияние на дальнейшие возможности молодежи. Оно увеличивает экономическую и психологическую независимость, уменьшает уязвимость при потере работы или в других непредвиденных жизненных обстоятельствах, учит инвестировать и копить, а также планировать долгосрочные расходы. Помимо этого, вступившая в самостоятельную жизнь со стартовым капиталом молодежь впоследствии имеет более высокий уровень зарплаты, более стабильную трудовую жизнь и лучшее здоровье.