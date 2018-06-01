Евгений Осиновский: молодежный капитал разорвет порочный круг бедности

Председатель социал-демократов Евгений Осиновский пишет, что вслед за сокращением детской бедности государству следует создать накопительный фонд для поддержки молодых людей, начинающих самостоятельную жизнь.
Вследствие старения населения в ближайшие десятилетия Эстонии придется обходиться меньшим числом работников. Поэтому особенно важно, чтобы наше общество смогло максимально реализовать потенциал каждого человека, не оставив никого в беде.
Мы знаем, что неравенство в доходах в Эстонии – одно из самых больших в Европейском союзе. Нам также известно, что высокий уровень неравенства затормаживает экономическое развитие. Странам с более равными возможностями удается построить свой экономический рост на базе широкого социального капитала, лучшим образом используя потенциал всех людей.
Неравенство прямо выражается в бедности, которая является в одинаковой мере как экономической, так и социальной проблемой. Бедность – это бессмысленная растрата человеческого ресурса, которую не может себе позволить столь маленькая страна, как наша. Страдающие от бедности люди в среднем имеют худшее здоровье и образование, а их трудовая занятость нестабильна. Бедность порождает насилие и преступность, недоверие к согражданам и к государству. И, что страшнее всего, бедность воспроизводит сама себя – выросшие в бедности дети в дальнейшем с большей вероятностью становятся живущими в бедности взрослыми, в чьих семьях растут страдающие от бедности дети.
В вопросе сокращения детской бедности мы достигли многого
Разрыв порочного круга воспроизведения бедности из поколения в поколение – одна из важнейших задач государства, ведь мы хотим, чтобы следующему поколению жилось лучше, чем сегодняшнему. В общем и целом Эстонии это до сих пор удавалось – и поблагодарить за это главным образом необходимо нашу школьную систему, которая обеспечивает одинаково хорошее образование каждому ребенку. Бесплатное высшее образование также является крайне важным фактором равного доступа.
Еще четыре года назад почти 10 процентов детей Эстонии жили в абсолютной бедности. Особенно острой эта проблема была в семьях с тремя и более детьми, а также среди детей, воспитываемых одним родителем.
Важнейшим изменением, претворенным в жизнь социал-демократами, стал скачкообразный рост детского пособия. Вдобавок к этому мы сделали еще ряд шагов для улучшения ситуации: повышение прожиточного минимума, бесплатные школьные обеды, государственный алиментный фонд и поддержа занятий в молодежных кружках по интересам. В 2016-ом году в абсолютной бедности жили лишь 3,5 процента детей – то есть, ситуация улучшилась почти в три раза. В 2017-ом году положение еще улучшилось, поскольку семьи с тремя детьми стали ежемесячно получать пособие в 500 евро. Сегодня по показателям детской бедности Эстония приближается к уровню скандинавских стран.
Акцент на переходе во взрослую жизнь
Теперь, когда решающие шаги для сокращения детской бедности уже сделаны, мы должны обратить взор на молодых взрослых. Достижение взрослого возраста – это одно из важнейших изменений в жизни человека, и важно, чтобы этот переход проходил наиболее гладко.
Нам известно, что в Эстонии по-прежнему более десяти процентов детей не получает никакого образования, помимо основного. Многие из них выпадают из общественной жизни и становятся неактивными. Очевидно, что в Эстонии XXI века ничего не поделаешь лишь с основным образованием, и поэтому необходимо поднять порог обязательного образования и гарантировать, чтобы каждый молодой человек получил хотя бы профессиональную квалификацию. Соответствующий пункт записан и в действующем коалиционном договоре.
Конечно же, одного лишь формального требования об образовании недостаточно, поскольку в большинстве случаев учебу прерывают по социальным либо медицинским причинам. Именно поэтому в 2014-ом году, занимая пост министра образования, я создал проект под названием Noorte Tugila, который, используя возможности молодежной работы, принес хорошие результаты по возвращению молодежи на верный путь. В свою очередь, при моем участии в качестве министра труда была запущена система поддержки неактивной молодежи, которая помогает местным самоуправлениям предотвратить выпадение молодежи из общества. Отрадно, что к только что начавшейся программе уже присоединилась почти половина местных самоуправлений.
Между тем, без значительного общественного внимания остался вопрос об экономическом благополучии молодежи. Становление взрослым для молодого человека означает серьезные перемены в жизни – большую самостоятельность и сопутствующую ей ответственность. В то же время это означает потерю действовавшей для него до сих пор социальной сети безопасности. Большая часть сглаживающих неравенство в детском возрасте механизмов (бесплатное образование и питание, детские пособия, автоматическое медицинское страхование) заканчивает свое действие, что означает, что возможности молодежи из бедных семей при выборе дальнейшего образования и жилья существенно ограничены.
Об этом говорит и статистика. Несколько удивительно, но экономическое благополучие молодых взрослых хуже, чем как более младших, так и более старших возрастных групп. Более того, среди людей моложе 65 лет самые высокие показатели бедности именно среди молодых взрослых, да и уровень безработицы среди молодежи почти в два раза выше, чем в среднем по Эстонии.
Уровень бедности по возрастным группам в 2016 г. (источник: Департамент статистики)
Возраст
Уровень относительной бедности
Уровень абсолютной бедности
0-17
16,5%
3,5%
18-24
22,3%
7,2%
25-49
14%
3,6%
50-64
17,8%
3,5%
18-24-летних в Эстонии около 100 тысяч человек, то есть эта проблема касается почти одной десятой населения Эстонии. В 2016 году в абсолютной бедности жили 7000 из них – это столько же, сколько студентов бакалавриата в Тартуском университете.
Молодежь уязвима, поскольку у нее нет накоплений. При возникновении трудностей по большей части она может полагаться только на поддержку семьи.
Важно понимать, что вместе с ростом состоятельности общества увеличивается и накопление имущества, и из-за этого с каждым годом все больше растет пропасть между имущественным положением семей – и, как результат, стартовые возможности молодых людей становятся несопоставимыми.
Я считаю, что создание более равных стартовых возможностей для молодежи является крайне необходимым шагом, и вношу для этого конкретное предложение.
Молодежный капитал – инвестиция в будущее
Государство должно создать молодежный капитал, по своим целям похожий на предлагаемый сегодня банками добровольному детскому накопительному фонду, а по устройству – на универсальный пенсионный фонд. Это был бы личный накопительный фонд, который открывается для каждого ребенка с его рождения и в который на протяжении всего его детства и юношества собираются деньги, а финансовое учреждение, в свою очередь, заботится о росте этой суммы посредством инвестирования. Когда ребенок станет взрослым, он сможет использовать эти деньги на обустройство самостоятельной жизни, проживание во время учебы, приобретение собственного жилья или прочие нужды.
Конечно же, функционирование этого фонда можно обустроить по-разному. Один из вариантов – государство могло бы платить вдобавок к детскому пособию, которое поддерживает текущие потребности ребенка, ежемесячную сумму в молодежный капитал ребенка. У родителей и близких ребенка также была бы возможность добровольно доплачивать в этот фонд, а такие взносы, подобно взносам в третью пенсионную ступень, могли бы быть освобождены от подоходного налога.
Если бы государство ежемесячно вносило в молодежный капитал лишь 10 евро, то по достижении совершеннолетия каждый молодой человек смог бы использовать почти 3000 евро (если брать за основу среднюю доходность наших пенсионных фондов). Если же его близкие вкладывали бы ежемесячно еще 20 евро, то стартовая сумма составляла бы уже почти 10 000 евро.
В переходный период время накопления, конечно же, было бы короче (как и в момент запуска системы накопительных пенсий), а следовательно, и суммы были бы скромнее. В то же время, поступающие сегодня в гимназию молодые люди по прошествии всего трех лет получили бы уже почти 1000 евро, что по крайней мере помогло бы покрыть затраты на переезд в другой город при поступлении в университет.
Эта идея не является новой для всего мира. В Англии аналогичный Детский фонд (Child Trust Fund) был запущен тамошними социал-демократами – лейбористами – в 2005-ом году. Он быстро стал популярным среди британцев, и всего за пару лет добровольный вклад в этот фонд сделала почти четверть английских семей. Предполагалось, что в основном дополнительные вложения будут делать более богатые семьи, но, к удивлению, особенно популярным фонд стал среди родственников растущих в бедных семьях детей – в первую очередь, среди их бабушек и дедушек.
Поскольку британцы создали молодежный капитал лишь для рожденных после запуска системы детей, то его владельцы еще не достигли взрослого возраста (и, к сожалению, в 2010 году правительство консерваторов остановило государственные взносы в этот фонд в рамках сокращения бюджета страны). Однако, многие исследования показывают, что владение даже небольшим личным капиталом в начале взрослой жизни оказывает влияние на дальнейшие возможности молодежи. Оно увеличивает экономическую и психологическую независимость, уменьшает уязвимость при потере работы или в других непредвиденных жизненных обстоятельствах, учит инвестировать и копить, а также планировать долгосрочные расходы. Помимо этого, вступившая в самостоятельную жизнь со стартовым капиталом молодежь впоследствии имеет более высокий уровень зарплаты, более стабильную трудовую жизнь и лучшее здоровье.
В качестве дополнительного аргумента я бы привел позитивное влияние молодежного капитала на рождаемость. Известно, что одной из важнейших причин, по которой семьи откладывают рождение первого ребенка, является экономическая неуверенность и отсутствие подходящего жилья. Молодежный капитал, в свою очередь, мог бы стать дополнительным кирпичиком в целостной демографической политике.