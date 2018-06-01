Canon прекратила продажи своей последней пленочной фотокамеры

Как напоминает The Verge , производство EOS-1v было запущено в 2000 году и прекращено еще в 2010 году – с тех пор Canon распродавала запасы. Также стоит отметить, что дизайн EOS-1v лег в основу дизайна ряда выпущенных позднее цифровых зеркальных камер Canon, сообщает Newsru.com.

В компании также сообщили, что владельцы EOS-1v смогут обращаться за ремонтом своих камер вплоть до 31 октября 2025 года, однако в некоторых случаях компания может отказать в ремонте с 31 октября 2020 года из-за отсутствия нужных деталей и оборудования.

Отметим, что прекращение продаж EOS-1v еще не означает окончательную "смерть" подобных камер. Так, компания Nikon все еще продает пленочные камеры F6 и FM10.