Галерея: компания Lux Express вывела на маршруты новые автобусы

Автобусы нового поколения Scania Irizar i8 начиная с сегодняшнего дня обслуживают внутренние маршруты в Эстонии, а также международные линии компании.

"Я уверен, что наши новые автобусы превзойдут ожидания самых требовательных пассажиров. Если обычно поездка из пункта А в пункт Б воспринимается как неизбежная потеря времени, то в наших автобусах мы создали все условия, чтобы пассажиры могли провести время с пользой - для отдыха или общения с близкими, а также занимаясь неотложными рабочими делами или просматривая хорошие фильмы, для чего иногда столь сложно найти время", - сказал Осула.

Кроме того, с сегодняшнего дня действует и новый учащенный график движения автобусов Lux Express между Таллинном и Тарту. Автобусы Lux Express будут совершать поездки по маршруту 62 раза в день каждые полчаса с раннего утра до позднего вечера. “Новый график повлёк за собой необходимость пополнения автобусного парка. Пассажиры ожидают от общественного транспорта гибкости и возможности выбора, a мы всегда исходили из принципа, что должны соответствовать ожиданиям даже зачастую опережая их - мы не даром называем Lux Express самой качественной услугой шеринга поездок”, - подчеркнул Осула.

Новые автобусы сделаны по специальному заказу Lux Express в Испании. В новых автобусах как на обычных местах, так и на местах в части Lounge имеются уже ставшие привычными персональные мультимедийные устройства, регулируемые сиденья, розетки для подзарядки электронных устройств, достаточно места для ног и т.д. Каждое сиденье оснащено ремнем безопасности. В автобусах также имеются автоматы с бесплатными горячими напитками. Во всех автобусах есть беспроводной Интернет, кондиционер воздуха и постоянно работающий туалет. Длина автобусов - 15 метров, ширина - 2,55 метров и высота около 4 метров.