Началась программа летнего чтения для детей

Специально для этой программы библиотекари подобрали 26 детских книг на эстонском и 25 – на русском языке. В честь столетия Эстонии все книги в этом году принадлежат перу эстонских авторов.

После прочтения каждой книги нужно нарисовать картинку или заполнить опросник, за это библиотекарь выдаст читателю наклейку. Ребята, которые соберут к 1 августа хотя бы 10 наклеек будут приглашены на праздничное завершение программы.

Со списком литературы можно ознакомиться на детской страничке библиотеки. Некоторые книги можно прочесть в электронной библиотеке ELLU.