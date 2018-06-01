пт, 01.06.2018
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Началась программа летнего чтения для детей

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Чтение. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Таллиннская центральная библиотека приглашает всех детей поучаствовать в программе «Лето с книгой», которая продлится с 1 июня по 31 июля и пройдет уже в 15-й раз, передает Раэпресс.

Специально для этой программы библиотекари подобрали 26 детских книг на эстонском и 25 – на русском языке. В честь столетия Эстонии все книги в этом году принадлежат перу эстонских авторов.

После прочтения каждой книги нужно нарисовать картинку или заполнить опросник, за это библиотекарь выдаст читателю наклейку. Ребята, которые соберут к 1 августа хотя бы 10 наклеек будут приглашены на праздничное завершение программы.

Со списком литературы можно ознакомиться на детской страничке библиотеки. Некоторые книги можно прочесть в электронной библиотеке ELLU.

В программе задействованы все отделения Таллиннской центральной библиотеки, в том числе библиотечный автобус.

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