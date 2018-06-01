Классный розыгрыш на Rus.Postimees: посетите с друзьями новую квест-комнату iNGAME!

Попробуйте за 60 минут выбраться из закрытого помещения, решив все магические головоломки, а заодно спасти мир от коварного Сами-Знаете-Кого. Эта комната наполнена заклинаниями, таинственными атрибутами и заставит поверить в настоящие чудеса.

Квесты iNGAME находятся по адресу Нарвское шоссе, 7a. Участвовать в игре могут от двух до шести человек.