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Классный розыгрыш на Rus.Postimees: посетите с друзьями новую квест-комнату iNGAME!

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Комната «Гарри и последний крестраж».

ФОТО: iNGAME

Реальные квесты iNGAME приглашают читателей Rus.Postimees посетить мир чародейства и волшебства в новой комнате «Гарри и последний крестраж».

Попробуйте за 60 минут выбраться из закрытого помещения, решив все магические головоломки, а заодно спасти мир от коварного Сами-Знаете-Кого. Эта комната наполнена заклинаниями, таинственными атрибутами и заставит поверить в настоящие чудеса.

Квесты iNGAME находятся по адресу Нарвское шоссе, 7a. Участвовать в игре могут от двух до шести человек.

Заинтригованы? Участвуйте в розыгрыше посещения комнаты «Гарри и последний крестраж» у нас на портале. Условия вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!

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