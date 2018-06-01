Классный розыгрыш на Rus.Postimees: посетите с друзьями новую квест-комнату iNGAME!
1 июня 2018 г., 11:24
Реальные квесты iNGAME приглашают читателей Rus.Postimees посетить мир чародейства и волшебства в новой комнате «Гарри и последний крестраж».
Попробуйте за 60 минут выбраться из закрытого помещения, решив все магические головоломки, а заодно спасти мир от коварного Сами-Знаете-Кого. Эта комната наполнена заклинаниями, таинственными атрибутами и заставит поверить в настоящие чудеса.
Квесты iNGAME находятся по адресу Нарвское шоссе, 7a. Участвовать в игре могут от двух до шести человек.
Заинтригованы? Участвуйте в розыгрыше посещения комнаты «Гарри и последний крестраж» у нас на портале. Условия вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!