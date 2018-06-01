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Проблемы Абрамовича могут утопить "Челси"

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ФОТО: ANDREW WINNING/REUTERS

Проблемы российского миллиардера Романа Абрамовича больно ударили по его футбольному детищу, лондонскому "Челси".

Владелец «Челси» Роман Абрамович больше не хочет получать британскую инвестиционную визу.

По информации The Sun, россиянин отозвал свое заявление на продление права пребывания в Великобритании, поскольку получил израильский паспорт. Гражданство Израиля позволяет находиться на территории Британии до полугода. При этом Абрамович не сможет официально трудоустраиваться, но поскольку он является владельцем «Челси», у него нет в клубе официальной должности.

Однако без инвестиционной визы Абрамович не может также больше заниматься бизнесом на территории Великобритании. Именно из-за этого клуб объявил о том, что проект по реконструкции домашнего стадиона команды заморожен. Проект был представлен в декабре 2015 года. Предполагалось увеличить вместимость «Стэмфорд Бридж» с 41 600 до 60 000 человек. Клуб заявил, что проект стоимостью 500 млн фунтов стерлингов приостановлен «из-за нынешнего неблагоприятного инвестиционного климата». Никаких дальнейших предпроектных работ по проектированию и планированию не намечается.

Кроме стадиона "Челси" пока приостановил поиски нового тренера, хотя контракт итальянца Антонио Конте действует еще один сезон, но если специалист останется в команде, ее грозятся покинуть лидеры: бразилец Виллиан и бельгиец Тибо Куртуа. В шорт-лист тренеров "Челси" входил и бывший наставник "Наполи" Маурицио Сарри, однако англичане заявили, что в виду неясной финансовой ситуации в клубе, выкупать контракт Сарри у "Наполи" "Челси" не собирается.

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