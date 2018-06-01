Проблемы Абрамовича могут утопить "Челси"

Владелец «Челси» Роман Абрамович больше не хочет получать британскую инвестиционную визу.

По информации The Sun, россиянин отозвал свое заявление на продление права пребывания в Великобритании, поскольку получил израильский паспорт. Гражданство Израиля позволяет находиться на территории Британии до полугода. При этом Абрамович не сможет официально трудоустраиваться, но поскольку он является владельцем «Челси», у него нет в клубе официальной должности.

Однако без инвестиционной визы Абрамович не может также больше заниматься бизнесом на территории Великобритании. Именно из-за этого клуб объявил о том, что проект по реконструкции домашнего стадиона команды заморожен. Проект был представлен в декабре 2015 года. Предполагалось увеличить вместимость «Стэмфорд Бридж» с 41 600 до 60 000 человек. Клуб заявил, что проект стоимостью 500 млн фунтов стерлингов приостановлен «из-за нынешнего неблагоприятного инвестиционного климата». Никаких дальнейших предпроектных работ по проектированию и планированию не намечается.