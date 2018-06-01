Фото: вы думаете, что этот дом находится в Нымме? А вот и нет

Этот реновированный дом находится в Юрмале, а конкретно - в Дзинтари, в 350 метрах от моря и чуть ближе к огромному ухоженному парку. Да и собственно двор дома отлично благоустроен и озеленен.

ФОТО: city24.ee

Двухэтажный дом площадью 133 м2 со вкусом реновирован и обставлен. Высокие потолки, огромные окна, изящно изогнутая лестница, ведущая из гостиной с камином на второй этаж, - все это создает атмосферу комфорта, а сдержанный, но не аскетичный стиль дизайна понравится самому придирчивому покупателю.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

Имеется и летняя терраса, на которой так приятно проводить летние вечера. Зимой дом отапливается с помощью газового котла, а стильный камин создает чудесную атмосферу.