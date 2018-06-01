Фото: вы думаете, что этот дом находится в Нымме? А вот и нет

Деревянные дачи начала прошлого века имеют свой неповторимый стиль, а находящиеся в курортных местах Эстонии и Латвии имеют порой неуловимое сходство. Это и обилие деталей - эркеров, окошечек, крылечек. Часто - резьба по дереву, и всегда - обаяние.
Этот реновированный дом находится в Юрмале, а конкретно - в Дзинтари, в 350 метрах от моря и чуть ближе к огромному ухоженному парку. Да и собственно двор дома отлично благоустроен и озеленен.
Двухэтажный дом площадью 133 м2 со вкусом реновирован и обставлен. Высокие потолки, огромные окна, изящно изогнутая лестница, ведущая из гостиной с камином на второй этаж, - все это создает атмосферу комфорта, а сдержанный, но не аскетичный стиль дизайна понравится самому придирчивому покупателю.
Имеется и летняя терраса, на которой так приятно проводить летние вечера. Зимой дом отапливается с помощью газового котла, а стильный камин создает чудесную атмосферу.
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