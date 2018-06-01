пт, 01.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Фото: вы думаете, что этот дом находится в Нымме? А вот и нет

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: city24.ee

Деревянные дачи начала прошлого века имеют свой неповторимый стиль, а находящиеся в курортных местах Эстонии и Латвии имеют порой неуловимое сходство. Это и обилие деталей - эркеров, окошечек, крылечек. Часто - резьба по дереву, и всегда - обаяние.

Этот реновированный дом находится в Юрмале, а конкретно - в Дзинтари, в 350 метрах от моря и чуть ближе к огромному ухоженному парку. Да и собственно двор дома отлично благоустроен и озеленен.

ФОТО: city24.ee

Двухэтажный дом площадью 133 м2 со вкусом реновирован и обставлен. Высокие потолки, огромные окна, изящно изогнутая лестница, ведущая из гостиной с камином на второй этаж, - все это создает атмосферу комфорта, а сдержанный, но не аскетичный стиль дизайна понравится самому придирчивому покупателю.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

Имеется и летняя терраса, на которой так приятно проводить летние вечера. Зимой дом отапливается с помощью газового котла, а стильный камин создает чудесную атмосферу. 

Подробности - смотрите ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ