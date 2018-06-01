В парке ветрогенераторов Сальме начали добывать криптовалюту

«Это крайне интересный для нас проект, поскольку мы по всему миру постоянно ищем способы дальнейшего развития своей технологии ветрогенераторов и услуги. Мы рады, что технология блокчейн для децентрализованных денежных переводов пришла в наш ветропарк. Надеемся, что сотрудничество окажется плодотворным», - сказал член правления владельца ветропарка Сальме Eesti Elekter AS Олег Сынаялг.

«Неразумно игнорировать быстрое развитие возобновляемой энергии и криптовалюты. Эти сферы уже меняют мир. Чем больше синергии мы найдем между технологиями будущего, тем более конкурентоспособны мы будем в будущем», - сказал Сынаялг.

В контейнере майнинга криптовалюты круглые сутки происходит подтверждение и посредничество сделок, эта высокотехнологическая деятельность потребляет значительное количество электроэнергии.