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В парке ветрогенераторов Сальме начали добывать криптовалюту

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Парк ветрогенераторов. Иллюстративное фото.

ФОТО: Кюллике Роовяли

В принадлежащем AS Eesti Elekter парке ветрогенераторов Сальме начался основанный на альтернативной энергии майнинг криптовалюты.

«Это крайне интересный для нас проект, поскольку мы по всему миру постоянно ищем способы дальнейшего развития своей технологии ветрогенераторов и услуги. Мы рады, что технология блокчейн для децентрализованных денежных переводов пришла в наш ветропарк. Надеемся, что сотрудничество окажется плодотворным», - сказал член правления владельца ветропарка Сальме Eesti Elekter AS Олег Сынаялг.

«Неразумно игнорировать быстрое развитие возобновляемой энергии и криптовалюты. Эти сферы уже меняют мир. Чем больше синергии мы найдем между технологиями будущего, тем более конкурентоспособны мы будем в будущем», - сказал Сынаялг.

В контейнере майнинга криптовалюты круглые сутки происходит подтверждение и посредничество сделок, эта высокотехнологическая деятельность потребляет значительное количество электроэнергии.

Ветропарк Сальме состоит из семи ветрогенераторов, в нем работают генераторы Enercon, Vestas, а также основанный на эстонской технологии генератор Eleon.

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